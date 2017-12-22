Vatanım Sensin son bölümün ardından yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dağıstanlı, Damat Ferit Paşa’ya suikast planlıyor; Cevdet ile Tevfik karşı karşıya geliyor. Anadolu’daki işgalci devletler, Türk halkına karşı zulmü ve şiddeti arttırırlar. Milli mücadele için herkesin birlikte hareket etmesi gerekmektedir. Ankara Hükümeti, Dağıstanlı ve efelerin de düzenli orduya katılmasını talep eder. Dağıstanlı bu fikre sıcak bakmaz ve İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’nın öldürülmesini emreder. Bu vazife için de Yanık Efe adıyla bilinen Tevfik’i görevlendirir.

Tevfik, Yunan General Filippos’un davetiyle İzmir’e gelen Damat Ferit Paşa’yı öldürmeye hazırlanırken Cevdet planını harekete geçirmeye çalışır. Uzun bir aradan sonra Tevfik ile Cevdet karşı karşıya geleceklerdir.

Öte yandan Yunan askerleriyle savaşmak isteyen Azize, tıpkı Kara Fatma gibi kendi birliğini kurmak ister. Başta Efsun olmak üzere diğer kadınlar da Azize’nin yanında saf tutmak isterler. Dağıstanlı, çiftliğindeki bu mücadeleci ruh karşısında gurur duyar.

Vatanım Sensin dizisinin son bölümünün ardından yeni bölüm fragmanı ekranlara gelmedi.. Dizinin fragmanı yayınlandığında haberimizde olacak.

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