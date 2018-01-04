Vatanım Sensin dizisinin Yıldız’ı Pınar Deniz kimdir?

Pınar Deniz, 10 Kasım 1994 tarihinde İstanbul' da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Halkla ilişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun olan Pınar Deniz, oyunculuk eğitimi de ald. İlk oyunculuk deneyimi olan ve 2014 yılında yayınlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakteriyle yaşayan genç oyuncu, Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 2014 yapımı Yani adlı şarkısının klibinde oynadı.



İzlenme rekorları kıran bir dizi olan Vatanım Sensin adlı dizide gözü yükseklerde olan Yıldız karakterini canlandırdı.



ROL ALDIĞI KLİPLER:

Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde yer aldı.



ROL ALDIĞI DİZİLER:



2014 yılında "Sil Baştan" adlı dizide Evrim rolünde oynadı.

2015 yılında "Beyaz Yalan" dizide Azra rolünde oynadı.

2016 yılında "Vatanım Sensiz" adlı dizide Yıldız karakterini canlandırmaktadır.

Vatanım Sensin'deki rolü: Yıldız



Şarlar ne olursa olsun hayallerinin peşinden koşmayı sürdüren Yıldız bir yol ayrımında. Ya düşlediği hayata ulaşmanın bir yolunu bulacak ya da hayalleri savaşın ağırlığı altında ezilip gidicek.