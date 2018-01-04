Vatanım Sensin bu hafta yok mu? Yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Saatlerin ilerlemesiyle birlikte yayın tarihi gelen Vatanım Sensin yeni bölüm akıbeti için araştırmalar yoğunlaştı. Tarihi sahneleriyle sosyal medyaya da konu olan Vatanım Sensin’in son bölümünde Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye geldi. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düştü. İkili arasındaki yüzleşme anı ekrana kilitledi. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’İn eline finalde sürpriz bir belge geçti. Şimdi ise gözler Vatanım Sensin 40. bölümünde…

Yılbaşı sonrası ekran macerasına ara veren Vatanım Sensin'in 40. bölümü 11 Ocak Perşembe günü yayınlanacak.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağıstanlı'nın, Mustafa Kemal Paşa'nın teklifini geri çevirmesi Ankara Hükümeti'ni harekete geçirir. Yaşananın sadece bir savaş olmadığını düşünen İsmet Paşa, Cevdet ile İzmir'de bir araya gelir. Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde bu harbi kazanabileceklerini düşünen İsmet Paşa, Milli mücadeleye yeni bir ışık tutar. Yunan Ordusu karşısında hedeflenen zafer için artık yeni bir yol gözükür.

Damat Ferit'in İzmir'de herkesin önünde düştüğü çaresizlik, Vahdettin'i de harekete geçirmişti. Türkler arasındaki bu fikir ayrılığı ve Yunan Ordusu ile İstanbul Hükümeti'nin iş birliği savaşın giderek çetinleşmesine sebep olur.

Cevdet ile Tevfik yüzleşiyor; eski defterler bir kez daha açılıyor! Azize'yi gördüğünü ve başına neler geldiğini Cevdet'e anlatmak isteyen Spiros, İngiliz ajan Charles Hamilton tarafından hedef haline gelir. Hamilton, milli mücadelenin gidişatı için Cevdet'in vazifesine devam etmesi gerektiğine inanır. Spiros'un hakikatleri Cevdet'e anlatıcak olmasını riske atamayan Hamilton, onu öldürmeye kalkar.

Cevdet, aylar sonra Tevfik ile ilk defa baş bala kalır. Yaptıklarının cezasını vermek isteyen Cevdet, onun Yanık Efe adıyla Dağıstanlı'nın yanında yer almasını kabullenemez. İşlediği suçlar yüzünden ilk defa intikam alma fırsatı yakalayan Cevdet, duyduğu gerçekler karşısında hiçbir şeyin eskisi gibi olamayacağını anlar.