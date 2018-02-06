Vatanım Sensin 44. yeni bölüm fragmanında Cevdet tutuklanıyor

Kanal D ekranlarının reytingleri alt üst eden tarihi dizisi Vatanım Sensin’in yeni bölümünden ilk görüntüler paylaşıldı.1 Şubat Cuma tarihli Vatanım Sensin 43. bölümünde Azize’nin kendilerinden ayrı kaldığı süreçte neler yaşadığını merak eden Cevdet, gerçeklerin peşine düştü. Sürprizlerle dolu gelişmelerin olduğu dizinin son bölüm finalinde Azize'ye tecavüz eden Yunan komutan, Cevdet'in evine geldiğinde kapıda Azize'yi gördü. Azize, kendisine tecavüz eden komutanı karşısında görünce dondu kaldı. Cevdet ise hiç düşünmeden, Yunan komutanı askerlerinin yanında kurşun yağdırarak öldürdü. Bu olayın doğuracağı sonuçları merak eden izleyiciler, heyecanla Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanını bekliyordu. İşte yeni bölümden ilk detaylar!





Azize'nin hayatında büyük yıkım noktası olan cinsel saldırıyı yapan Yunan komutanı, Cevdet tarafından öldürülmüştür. Yunan askerler tarafından tutuklanarak karargaha götürülen Cevdet, savaşın kaderini de değiştirmiştir. Nefsine yenik düştüğünü kabul eden Cevdet, artık dördüncü kolordunun başında olmayabilir.

Cevdet'in başına geleceklerden korkan Azize, Yakup'tan yardım beklemektedir.



Türk ordusu ve efeler, Yunanlara karşı bu savaşta yan yana çarpışacaktır. Sayıca ve silah olarak yeterli olmadıklarını bilen Türkler, vatan için ölmeye hazırdır.

Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!