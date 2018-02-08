Vatanım Sensin 44. bölüm fragmanında Cevdet tutuklanıyor

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı yine çok konuşulacak gelişmelerin sinyalini verdi. Azize'nin hayatında büyük yıkım noktası olan cinsel saldırıyı yapan Yunan komutanı, Cevdet tarafından öldürülmüştür. Vatanım Sensin 44. Bölümünde Yunan askerler tarafından tutuklanarak karargaha götürülen Cevdet, savaşın kaderini de değiştirmiştir. Nefsine yenik düştüğünü kabul eden Cevdet, artık dördüncü kolordunun başında olmayabilir. Cevdet'in başına geleceklerden korkan Azize, Yakup'tan yardım beklemektedir.Türk ordusu ve efeler, Yunanlara karşı bu savaşta yan yana çarpışacaktır. Sayıca ve silah olarak yeterli olmadıklarını bilen Türkler, vatan için ölmeye hazırdır.Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cevdet, Azize'nin başına gelenlerin intikamını almış ama Azize ve Charles'ın en büyük korkusu da gerçek olmuştur. Yannis'i öldürerek Yunan Ordusu'nda infial yaratan Cevdet hayati bir görev üstleneceği taarruz öncesi Filippos tarafından görevinden alınır. Cevdet'in, Ali Fuat Paşa'yla birlikte yaptığı plan suya düşmüştür.
Azize, Cevdet'i kurtarmak için harekete geçerken, Azize'nin vatansever kimliği de tüm aile için büyük bir tehdide dönüşmektedir. Artık Yunan taarruzunda görev alma imkanı kalmayan Cevdet bu açığı telafi etmek için her şeyi göze alırken, Türk Ordusu'nu büyük bir tehlike beklemektedir.
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