Vatanım Sensin 43. bölüm 2. fragmanında Cevdet Azize'nin yaralarını fark ediyor

Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanlarıyla önemli ipuçları verdi. Geçtiğimiz haftanın son bölümünde Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınav vermiş, finale ise Tevfik- Azize yüzleşmesi damga vurmuştu. Peki yeni bölümde neler olacak? İşte Vatanım Sensin 43. bölüm fragmanları ve kısa bir özeti!

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Azize'nin yaşıyor olması, Cevdet ve ailesinin büyük bir sevinç yaşamalarına neden olur. Azize, gizli vazifesine devam edemez ve ailesine kavuşur. Öldü sanılan Azize'nin aylardır nerede ve nasıl yaşadığı, ailesi tarafından merak konusudur. Azize'sine kavuşan Cevdet, hikayesindeki eksik kalan parçaları tamamlamak ister. Özellikle Azize'nin vücudundaki yaraları fark eden Cevdet, bunun nedenini öğrenmek ister. Cevdet'in, Yunan Ordusu içindeki gizli görevine devam etmesi için Azize, yaşadıklarını saklamaya çalışır.



Evlerine gelen Yunan Komutan ise Azize'nin korkulu dakikalar geçirmesine sebep olur. Azize'nin kıyıda uğradığı cinsel saldırıyı yapan Yunan askeriyle karşı karşıya gelmesi, kapanmamış hesapların açılmasını sağlar. Azize ile Cevdet'in, bu büyük sınavı nasıl sonuçlanacak? Azize, yaşadıklarını saklamaya devam edebilecek mi? Cevdet ile Yunan Yüzbaşı arasında neler yaşanacak? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle 1 Şubat Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!