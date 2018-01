Vatanım Sensin 42. yeni bölüm fragmanında: Cevdet - Azize karşı karşıya

Vatanım Sensin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Geçtiğimiz haftanın finalinde Azize’nin yaşadığını öğrenen Cevdet’in neler yapacağı Vatanım Sensin 42. bölümünde netlik kazanacak. Cevdet, öğrendiği hakikat sonrası Azize'yi bulmaya çalışır. Tevfik'in itirafı, onun da başını belaya sokar. Azize'nin gizli vazifesini sürdüremesinde yardımcı olan İngiliz Charles Hamilton da paniğe kapılır.Cevdet, Azize'yi bulabilecek mi? Tevfik'i bekleyen büyük tehlike ne?

Cevdet’e, Azize’nin yaşadığını söyleyen Tevfik, kendi özgürlüğüne karşı Azize'nin canını öne sürdüğü bir pazarlığa girişir. Tevfik’in paçasını kurtarmak için her türlü yalana başvurabileceğini bilen Cevdet önce onun söylediklerinden emin olmak zorundadır. Cevdet'in diğer yandan hapse düşen Dağıstanlı’yı kimliği açığa çıkmadan kurtarması gerekmektedir. Ancak Ankara’ya iyiden iyiye düşman kesilen Dağıstanlı’yı içeriden çıkarmak isteyen başkaları da vardır

.

Azize, Tevfik’in kızanlarının elinde her geçen an ölüme yaklaşırken, Cevdet zamana karşı yarışmaya başlar. Cevdet şimdi, onu sırtından vuran ve hayatta en çok öldürmek istediği kişi olan Tevfik’i, Azize’yi bulana dek hayatta tutmak gibi dehşetli bir sınavla karşı karşıyadır. Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 25 Ocak Perşembe 20.00'de!