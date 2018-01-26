Vatanım Sensin 42. son bölümünde göz dolduran anlar! Azize geri döndü

Vatanım Sensin son bölümü ile heyecan dolu dakikaların yanı sıra, duygusal anlar yaşattı. Azize ile Cevdet sonunda birbirlerine kavuştuğu bölümde, Hilal ile Leon ise birbirlerine daha fazla yakınlaşmaya başlamıştır. Filippos ise oğlu sayesinde bu durumu öğrenmeye çok yakındır. İşte, tüm bunların yaşandığı Vatanım Sensin son bölümü ve sonrasında merak edilen yeni bölüm fragmanı hakkında bazı bilgiler

Vatanım Sensin'in son bölümünde; Tevfik’i öldürmeye hazırlanan Cevdet, itiraf sonrası şaşkına döner. Tevfik, Cevdet’in kendisini öldüremeyeceğini savunur. Zira Azize’nin yaşadığını ve yerini sadece onun bildiğini ifade eder. Bu hakikat, Cevdet’i harekete geçirir. Azize’ye kavuşmak için herkesi karşısına almaya hazırdır. Tevfik’in söylediği konuma giden Cevdet, onu kurtarmak için başına gelebilecek her türlü tehlikeye karşı göğüs gerecektir.

Cevdet, öğrendiği hakikati İngiliz Hamilton’a da söyler. Charles Hamilton, Tevfik’in yaptığı bu itiraf sonrası tüm savaş planının bozulacağını düşünür. Cevdet’in gizli vazifesine devam edemeyeceğini düşünen Hamilton, yeni bir hamle yapmaya hazırlanır.

Yakalanan Dağıstanlı ise yeniden eski günlerine dönebilmek için harekete geçmeye hazırlanır. Milli mücadele için yeni girişimler planlanır.

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