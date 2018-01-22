Vatanım Sensin 42. bölüm fragmanında Cevdet ve Azize karşılaşıyor

Vatanım Sensin’den beklenen görüntüler geldi. Başrollerini Halite Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık’ın başrollerini paylaştığı Vatanım Sensin 42. bölüm fragmanıyla birlikte önemli tüyolar verildi. Cevdet, Azize'nin peşine düşüyor; Azize vazifesini sürdürmeye çalışıyor! Cevdet, öğrendiği hakikat sonrası Azize'yi bulmaya çalışır. Tevfik'in itirafı, onun da başını belaya sokar. Azize'nin gizli vazifesini sürdüremesinde yardımcı olan İngiliz Charles Hamilton da paniğe kapılır.Cevdet, Azize'yi bulabilecek mi? Tevfik'i bekleyen büyük tehlike ne? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle saat 20.00'de Kanal D'de!

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



İstanbul Hükümeti, İsmet Paşa'nın başında olduğu Ankara heyetiyle bir görüşme talep etti. Ancak Cevdet, İstanbul Hükümeti'nin Ankara'yı pusuya düşürmeyi amaçladığını keşfetti ve Mustafa Kemal'in kendisini affetmesi için sabırsızlanan Tevfik'i bu pusuyu bertaraf etmek için kullanmaya karar verdi

Cevdet bundan sonra, Yanık Efe olarak Ankara'ya mı katılacağını yoksa gücü eline geçirip Miralay Tevfik günlerine mi döneceğini bilmediği eski dostuyla yüzleşecek ve öldü bildiği Azize hakkındaki gerçeğe ulaştı.