Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanında idam şoku! Yeni bölümde kim idam edilecek?

Vatanım Sensin yeni bölümleriyle kaldığı yerden devam ediyor. En son 29 Aralık’ta izleyici karşısına çıkan Vatanım Sensin’in 40. bölümünde savaşın yıkıcı etkisi bir kez daha kendisini gösteriyor. Mehmet için verilen idam kararı Leon ve Hilal’i bir kez daha karşı karşıya getiriyor. Peki Hilal, bu idama engel olabilecek mi? Yeni bölümde neler olacak? Vatanım Sensin, heyecan dolu yeni bölümüyle 11 Ocak Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!

İsmet Paşa, Dağıstanlı'nın misafiri oluyor! Cevdet, kızı ve Leon arasındaki özel durumu görüyor!İsmet Paşa'nın Dağıstanlı'nın çiftliğinde kalma sebebi merak konusu olur. Tevfik, bu konunun üstüne giderek hakikati öğrenme peşindedir. Mehmet, idam edilmek üzere Yunanların esiri olmuştur. Hilal, Mehmet'i kurtarabilmek için Leon ile telaşlı bir konuşma içerisine girer. Leon, elinden bir şeyler gelmeyeceğini söylese de; Hilal, arkadaşını kurtarmak ister. Mehmet, idam edilmekten kurtarılabilecek mi?

Yıldız, Yakup'un vücudundaki yarayı görmesiyle şüphelenmeye başlar. Evlerinin önüne kadar gelen Yunan askerleri, Yakup'un gizli vazifiesinden dolayı tutuklayacaklar mı?