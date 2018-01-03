Vatanım Sensin 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm ne zaman?

Kanal D’nin 4 Ocak tarihli yayın akışında Vatanım Sensin’in eksikliği dikkat çekti. Başrollerini Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Onur Saylak ve Okan Yalabık’ın paylaştığı Vatanım Sensin’in yerine sinema kuşağının yer alması dizinin takipçilerini meraklandırdı. Tarihi dizinin son bölüm finalinde sürprizlerle dolu gelişmelere tanık olan izleyiciler heyecanla fragman araştırması yapıyordu. Ancak yeni bölümü ertelenen dizinin fragmanı da yayınlanmadı. Peki Vatanım Sensin 40. bölümü ne zaman yayınlanacak?

Yılbaşı sonrası pek çok dizinin ekran macerasına ara verildi, bu dizilerden biri de Vatanım Sensin oldu. Kanal D’nin resmi sayfasında yer alan bilgilere göre dizi 11 Ocak’ta kaldığı yerden devam edecek.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dağıstanlı Ankara’nın teklifini reddedince, İsmet Bey saf değiştiren askerleri geri almak maksadıyla Ege’ye gelir. Öte yandan Tevfik de nihayet Cevdet’in eline düşmüştür. Ancak Dağıstanlı’ya bel bağlanmayacağını anlayan Cevdet’in artık intikamından daha büyük bir önceliği vardır.

Yeni katılımlarla kaynamaya başlayan çiftlikte yokluk yüzünden gerginlik artarken köşeye sıkışan Dağıstanlı, Cevdet’ten tehlikeli bir istekte bulunur. İsmet Bey'le kafa kafaya veren Cevdet ise hem Dağıstanlı meselesini halletmek hem de efeleri Ankara’ya bağlamak için kurduğu planı işletmeye başlar. Ancak Dağıstanlı’nın İsmet Bey’e dair yeni hamlesi dengeleri altüst edecektir.