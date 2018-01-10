Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanında korkunç plan - Leon ölecek mi?

Vatanım Sensin 40. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yayın tarihine kısa bir süre kala yayınlanan Vatanım Sensin yeni fragmanı merak uyandırdı. Hilal, yeniden Mehmet ile görüşme şansı buluyor. Mehmet'in ise kurtuluş için büyük bir planı var. Yunan ordusuna söyleyeceği havadis onun için kurtuluş olma yolundadır. Arkadaşlarından aldığı yardımla Yunanların baskın düzenleyeceği yere bomba düzenekleri kurdurmuştur. Bu baskının kumandasını ise Leon üstlenir. Leon ve Mehmet ölecek mi? Cevdet, İsmet Paşa'yı kaçırabilecek mi? Vatanım Sensin, merakla beklenen yeni bölümüyle Perşembe akşamı saat 20.00'de Kanal D'de!
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Dağıstanlı’nın, İsmet Bey’i alıkoyması hem çiftlikte hem Ankara’da şok etkisi yaratır. Diğer yandan çiftlikte Hemşireler Birliği kurulur ve Azize birliğin başına geçer. İzmir'de Leon’un yakalamak zorunda kaldığı Mehmet için ise umutlar tükenmektedir.
Ankara ile ipleri iyiden iyiye koparan Dağıstanlı geri dönülmez bir yola girmiştir. Cevdet, Mustafa Kemal’in emri üzerine kolları sıvar. Görevi İsmet Bey’i gözü kararan Dağıstanlı’nın namlusunun ucundan almak ve efelerin düzenli orduya katılmasını sağlamaktır. Artık Tevfik’i kullanarak başladığı işi bitirmekten başka bir çaresi kalmamıştır.
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