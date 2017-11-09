Vatanım Sensin 32. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni sezon bu akşam başlıyor

Vatanım Sensin 32. bölüm fragmanları yayınlandı. Dizinin bu akşam yayınlanacak olan yeni sezon ilk bölümünde Mustafa Kemal Paşa, Cevdet'in ölmesini mi istiyor? Cevdet, kızlarının gözü önünde ölecek mi? İşte, Vatanım Sensin yeni bölüm fragmanı.
YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK
Ağustos 1920... Yunan ilerleyişini durdurmak için canını ortaya koyan Miralay Cevdet, uyandığında kendini adeta bir kabusun içinde bulur. Vatan imzalanan Sevr Antlaşması'yla parçalanmış, İzmir yeni kumandan Filipos'un demir yumruğu altında ezilmiş, ailesi ise yokluğunda en büyük acılarla sınanmıştır.
Bu cenderenin içinde ayağa kalkmaya çalışan Cevdet, hem memleketi hem kendisini ölümün kıyısına getiren yeni bir komplonun ortasında kalacaktır. Sevr'i kabul etmeyen Ankara hükümetini köşeye sıkıştırmak isteyenler sinsi bir planla Türkleri teslim almaya girişirken, Cevdet çok geç olmadan bu felaketi engellemek zorundadır.
SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR
Vasili’yi suçüstü yakalatan Cevdet, taarruzu kısa bir süreliğine geciktirmeyi başarır. Cevdet, zayiat olmadan zafer kazanılmayacağını söyler ve büyük bir karar verir. Yunan olduğunu öğrenen Ali Kemal, derin bir uçurumun kıyısında dolanır.
Biri yıllarca oğlundan, diğeri ise kocasından ayrı düşmüş ve nihayetinde İzmir’i terk etmek zorunda kalan iki acılı kadın; Veronika ve Azize… Bir yol ayrımında sevdiklerine kavuşmayı bekler. İkisi de umduğundan başka bir şeyle karşılaşacaktır bu dönemeçte.
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