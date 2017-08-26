Vatandaştan protesto, bakandan destek sözü

Bakan Özhaseki, “Biz bakanlık olarak kira yardımında bulunmaya devam edeceğiz. Karşı çıkan vatandaşlarımızın evini yıkmıyoruz. Anlaştığımız kişilerin evlerini yıkıyoruz” dedi. Çamlıca Kirazlıtepe Mahallesi’nde yıkım esnasında Adile Naşit sokakta toplanan vatandaşlar evlerine değerlerinin çok altında fiyat verildiği gerekçesiyle protesto gösterisi düzenledi. Protestoya katılan Mikail Dülye, “Kimseyle anlaşılmadı. Herkes mağdur. Bakan ve belediye başkanı bizle burada görüşecekti ama gelmedi. Sabahtan beri bekliyoruz” dedi. Protestocu bir mahalle sakini, “Biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz haklarımızın verilmesini istiyoruz” dedi.

Bakan Mehmet Özhaseki sosyal medya hesabında vatandaşlarla bir araya geldiği fotoğrafı paylaştı ve “Kirazlıtepe Mahalle sakinlerini dinledik, eleştirilerini not aldık. Kentsel dönüşümü vatandaşımızı mağdur etmeden yapacağız” açıklamasını yaptı.