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    Vatandaşları sokağa döken kaza

    İHA
    16 Ağustos 2017 - 01:58Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 01:58

    Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişini hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın hemşehrileri olayın ardından kazanın meydana geldiği caddede hiç bir önlem alınmadığını söyleyerek, eylemde bulundu. Kalabalık grubu Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer sakinleştirdi.

    Kaza ile ilgili edinilen bilgiye göre, Kapaklı Mithatpaşa Caddesi üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen Halil Önder isimli 76 yaşındaki vatandaş cadde üzerinde seyir halinde bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Polis kaza ile ilgili soruşturmasını sürdürürken, kazada hayatını kaybeden Halil Önder'in yakınları ve Samsunlu yüzlerce hemşehrisi kazanın meydana geldiği caddeyi trafiğe kapattı.

    Yüzlerce vatandaş, üst üste kazaların yaşandığı caddede önlem alınması için eylem yapacaklarını ve yolu trafiğe açmayacaklarını söyleyerek saatlerce yol ortasından ayrılmadılar. Yoldan geçmek isteyen araç sahipleriyle de tartışan öfkeli grup Kaymakam ve Belediye Başkanını göreve davet ettiler.

    KAYMAKAM SESLENDİ

    Kısa süre sonra olay yerine gelen Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, Kapaklı Belediye Başkanlığı'na hız kesici ve önleyici kasislerin yapılması için talepte bulunduklarını ifade etti. Kaymakam Yüzer kalabalık gruba polis megafonu ile hitap etti ve şunları söyledi, "Öncelikli Halil Önder amcamızın ruhuna bir Fatiha okuyalım. Bugün yaşanan olaydan dolayı hepimiz üzüntülüyüz, başımız sağ olsun. Ama bugün burada yolu kapatarak bir başkalarının hakkına giriyor olası bir acil olayın aksamasına neden oluyoruz. Sizlerden bir hafta istiyorum, bir hafta sonra bu yolda önlem alınmamış olursa gelin hep beraber bu cadde kapama eylemini yapalım." diye konuştu.

    Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer'in konuşmasının ardından kalabalık grup caddeyi boşalttı.

    Etiketler: tekirdağ , trafik kazası , Halil Önder
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