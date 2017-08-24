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    Vatandaşlar şaştı kaldı

    DHA
    24 Ağustos 2017 - 21:28Son Güncelleme : 24 Ağustos 2017 - 22:01

    MUĞLA'nın Fethiye İlçesinde senaryo gereği 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı, patlama tatbikatı gerçekleştirildi. Ambulanslarla hastaneye taşınan bazı yaralıların kendilerini role fazla kaptırdığı görülürken, vatandaşlar hastane bahçesinde yaşananları ilgiyle izledi.

    Muğla Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği tarafından Fethiye Devlet Hastanesi bahçesinde düzenlenen tatbikata, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), 112 Acil Servis, jandarma ve hastane çalışanlarından oluşan 160 personel katıldı. Tatbikatın senaryosu gereği, Çalış Plajında meydana gelen patlamada, 20 kişinin öldüğü, 85 kişinin yaralandığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.

    Vatandaşlar şaştı kaldı

    Aralarında ambulans ve özel otomobillerin bulunduğu 20 araçla, ölü ve yaralılar Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servisine taşındı. Tatbikatın başlamasıyla hastane bahçesinde ilk müdahale alanı oluşturan ekipler, yaralılara yeşil, sarı, kırmızı ve siyah kodlara göre müdahalede bulundu.

    Vatandaşlar şaştı kaldı

    Makyajla vücutlarında patlama yaraları oluşturulan yaralıların hastaneye gelişi film sahnelerini aratmadı. Bazı yaralıların kendini role fazla kaptırması ilginç görüntüler oluşturdu. Yaşananları ilgiyle izleyen vatandaşlar, yaralıların feryatlarını cep telefonuyla uzun süre görüntüledi.

    "İNANDIRICILIĞI ARTTIRMAK İÇİN"

    Fethiye Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Okulu, inandırıcılığı arttırmak ve vatandaşın dikkat çekmek için yaralıların makyajına özen gösterdiklerini söyledi.

    Vatandaşlar şaştı kaldı

    Olağan bir afet durumunda yapılabileceklerin test edilmesi ve eksiklerin giderilmesi için tatbikatı gerçekleştirdiklerini anlatan Okulu, Burada çalışanlarımızın hem dinamizmini sağlamak hem de dikkat çekmek maksadıyla afet planımızı uyguladık.

    Vatandaşlar şaştı kaldı

    Yapmış olduğumuz tatbikatın neticesinde de 20 acil yaralı, 85 ayaktan hastanın müdahalesini gerçekleştirdik. Bunların 10 tanesi yoğun bakım ve ameliyathanede tedaviye alındı. Diğer hastalarımızı da taburcu ettik." diye konuştu.

    Etiketler: tatbikat , muğla , senaryo
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