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İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor! Son hali görüntülendi

DHA
10.02.2018 - 10:33 | Son Güncelleme:

Ankara yüksek hızlı tren hattının entegrasyonu ve hattın yenilenmesi için kapatılan Halkalı-Sirkeci arası banliyö tren hattındaki çalışmalarda gelinen son durum havadan görüntülendi. 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların son dönemde hızlandığını söyleyen vatandaşlar, ulaşımda büyük kolaylık sağladığını düşündükleri hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini bekliyor.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesiyle entegre olarak çalışması planlanan Sirkeci - Halkalı tren hattını 2013 yılında kapatmıştı. Yenileme çalışması kapsamında raylar sökülmüş, istasyonların da yenilenmesine başlanmıştı.

 

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın 2018’de tamamlanacağını söylediği çalışmalar hızla sürerken, çalışmalarda gelinen son nokta havadan görüntülendi. Hat üzerinde alt yapı, köprü, viyadük gibi çalışmaların büyük oranda tamamlandığı, ray döşeme ve istasyonların yapımlarının devam ettiği görüldü.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

"KEŞKE BİTSE"

Proje kapsamında 2013 yılından beri kapalı durumdaki hattaki çalışmaların bir an önce bitirilmesini isteyen vatandaşlar, hat açıldığında ulaşım sorununa büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

Çalışmaların hızlandığını belirten Özgür Diktaş isimli vatandaş , "Bundan aylar önce hiç umudumuz yoktu biteceğine. Bu treni çok kullanıyorduk. Şuan otobüsleri kullanıyoruz ama onlarda içler acısı tıka basa dolu. Biterse çok büyük faydası olacak. Keşke bitse" dedi. 

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

"SON AYLARDA HIZLANDI ÇALIŞMALAR"

Mehmet Özyaprak ise "Uzun yıllardır hep bu hattı kullanıyordum. Uzun süredir çalışma göremiyordum, son aylarda hızlandı çalışmalar. Tahminin yıl sonunda biter gibi geliyor bana. Faydalı olacağından eminim" diye konuştu.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

Bir an önce bitmesini istiyoruz diyen Müzehher Özmen’de, "Florya Şenlikköylüyüm. Orada doğdum, büyüdüm. Senelerdir kullanıyorum. Eskiden kara trenler vardı, sonra elektrikli trenler oldu. Bir an önce bitmesini istiyoruz ama önceden 15 dakikada etrafı seyrede seyrede gidiyorduk Florya’ya. Şimdi 5 dakikada gideceğiz" şeklinde konuştu.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

105 DAKİKA OLACAK

Çalışmalar tamamlanıp hat faaliyete geçtiğinde Marmaray Projesi ile entegre olup hat kesintisiz hale gelecek.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

Marmaray Projesi’ni de içine alan Gebze-Halkalı arasındaki 76 kilometrelik demir yolu hattının tamamlanmasıyla iki hat arasındaki mesafe 185 dakikadan 105 dakikaya düşecek.

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

Marmaray araçları ile de Gebze’den Halkalı’ya 114 dakikalık sürede 43 istasyonluk güzergahla kat edilebilecek.


İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi
İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi
İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

İstanbullular sabırsızlıkla o hattı bekliyor Son hali görüntülendi

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Etiketler: marmaray , tren hattı , Halkalı-Sirkeci tren , Son dakika
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