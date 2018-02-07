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    Vatandaşlar fark etti... Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu

    Hürriyet Haber
    07.02.2018 - 13:20 | Son Güncelleme:

    İstanbul Beylikdüzü’nde servis aracında uyuyakaldığı için unutulan engelli minik kız, çevredeki duyarlı vatandaşların dikkati sayesinde kurtarıldı. Yaklaşık 45 dakika arabada bekleyen engelli kız, olay yerine çağrılan servis şoförünün kapıları açmasıyla ailesine kavuştu. Hostesin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.

    BEYLİKDÜZÜ’nde sabah erken saatlerde, iddiaya göre, engelli küçük kız Fatma Zehra, ailesi tarafından servise bindirilerek eğitim gördüğü okula gönderildi. Servis aracı sürücüsü ve hostes öğrencileri okula bıraktıktan sonra servis sürücüsü evine geldi. Evinin önünde araç park halindeyken bir süre sonra çevredeki vatandaşlar arka koltukta bir kız çocuğun kapalı olan araç içinde mahsur kaldığını gördü. İtfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Minik kızın yaklaşık 45 dakika boyunca aracın içinde  mahsur kaldığı anlaşıldı. Servis şoförüne haber verilmesiyle olay yerine gelen adam, aracın kapılarını açarak çocuğu bulunduğu yerden çıkardı.

    Vatandaşlar fark etti... Servis hostesi gözyaşlarına boğuldu

    ÇOCUK ARABADA UYUYAKALDI İDDİASI

    İhbar üzerine servisin yanına gelen polis ekipleri, çocuğun ailesine haber verdi. Paniğe kapılan aile vakit kaybetmeden araçları ile servisin bulunduğu cadde üzerine geldi, çok korktuğu görülen anne, uzun süre çocuğuna sarıldı ve öptü. Servis aracının hostesinin ise korktuğu ve ağladığı görüldü.

    AİLE ŞİKÂYETÇİ OLMADI

    Olay yerine gelen aileden servis hostesi ve servis şoförü özür dilerken aile konu ile ilgili ilgililerden şikâyetçi olmadı. Polisler tarafından tutanak tutularak minik kız ailesine teslim edildi.

    BENZER OLAYLAR YAŞANMIŞTI

    Daha önce Türkiye'nin çeşitli yerlerinde de benzer olaylar yaşanmış, İzmir'de yaşanan bir olayda ise 3 yaşındaki bir çocuk, 9 saat mahsur kaldığı araçta hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: serviste unutulan çocuk , okul servisi , son dakika
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