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    Vatandaşın dikkati faciayı önledi

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 21:55Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 21:56

    SİİRT’te, PKK’lı teröristler tarafından Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarındaki menfeze tuzaklanan 4 adet el yapımı patlayıcı, vatandaşların ihbarı üzerine bulunarak etkisiz hale getirildi.

    Polis Meslek Yüksek Okulu yakınlarındaki bir menfeze, şüpheli kişilerin bir şeyler bıraktığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Olay yerine sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırmada PKK’lı teröristlerce menfeze 4 adet el yapımı patlayıcı tuzaklandığını belirledi.

    Ekipler, bölgede önlem alırken, bomba imha uzmanı patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olayın ardından güvenlik güçleri, kaçan PKK’lı teröristleri etkisiz hale getirmek için çalışma başlattı.

     

    Etiketler: siirt , vatandaş , okul , pkk
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