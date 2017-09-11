Vatandaşımız olur musun

26 ülkeden 300 gayrimenkul şirketlerinin katıldığı gayrimenkul fuarı Cityscape Global 2017 dün Dubai’de kapılarını açtı. Yabancıya mülk satışı konusunda hedef büyüten Türk inşaat şirketleri de fuarda yerini aldı. Türkiye’den 1 milyon dolar üzerinde mülk alana vatandaşlık verileceği ve KDV muafiyeti sağlanacağı geçtiğimiz aylarda açıklanmıştı. Yılda yabancıya 4.5 milyar dolarlık gayrimenkul satan firmalar 10 milyar doları yakalamak için çalışıyor.

BAKANDAN DESTEK

Artaş İnşaat’ın davetlisi olarak katıldığımız fuar yapılan yeni düzenlemeyi yabancılara yerinde anlatmak isteyen firmaların adresi oldu. ‘Türkiye yatırımda güvenli liman’ mesajı veren gayrimenkul patronları hem konut satışı yapmak hem de işbirlikleri için masaya oturdu. 14 Türk inşaat ve mimarlık firmasının yer aldığı fuara TOKİ iştiraki Emlak Konut GYO Genel Müdür Murat Kurum’un 50 projesiyle katılması dikkat çekti. Bugün Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de Türkiye’nin potansiyelini anlatmak için fuara katılacak.

Uluslararası gayrimenkul fuarı Cityscape’e katılan Türk firma sayısı son yıllarda düşüş gösteriyor. 2015 yılında 61 Türk şirketi fuarda yerini alırken bu sayısı geçen yıl 26, bu yıl ise 14’e oldu. İç piyasada yaşanan durgunluk nedeni ile firmaların tanıtım bütçesi ayırmadığı belirtiliyor. Dubai’deki 350 metrekarelik bir stant açmanın maliyeti 300-400 bin dolar arasında değişiyor. Fuara katılan Türk firmaların sayısının azalmasının Katar krizi ile ilişkisi olmadığını belirten Cityscape Fuarları Türkiye Temsilcisi İstexpo Genel Müdürü İsmail Sezen, “Dubai pazarında Türk firmalarına herhangi bir baskı ya da ayırımcılık uygulanması mümkün değil. Aksine firmalarımızın bu pazarda daha çok iş yapması teşvik ediliyor” dedi.

KİMLER KATILDI?

Citysape Global’e bu yıl Türkiye’den 14 firma katıldı. Apı Grup, Aremas, Avrupa Konutları, Bekir Erkuş Gayrimenkul, Cathay Grup, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Emlak Konut, Ems Yapı, Garanti Koza, Mar Yapı, Spdo Mimarlık, Tabanlıoğlu Mimarlık ve Tahincioğlu Türkiye’yi temsil ediyor.

FUARDA SICAK SATIŞ MODELİ

11-13 Eylül arasında Dubai World Trade Center’da, 42 bin metrekarelik alanda düzenlenen Cityscape Global’de 26 ülkeden 300 katılımcı firma yer alıyor. Fuarda proje geliştirici firmalara ilk kez sıcak satış izni verildi. Yetkililer durgunluğa giren Dubai piyasasının hareketlenmesi için bu yola girildiğini söylüyor. Ancak sadece Dubai’de proje geliştiren firmalar yapabildi. Eğer model tutarsa Türk firmalar da gelecek yıl sıcak satış yapabilecek.

KÖRFEZ ORTAKLIĞINA YEŞİL IŞIK YAKTI

FUARDA Emlak Konut GYO’dan sonra en fazla proje tanıtan firma Artaş oldu ve 11 projesini tanıttı. İstanbul Ümraniye’deki Avrupa Konutları Yamanevler projesinin lansmanını yapan Artaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Çetinsaya, fuarda bir yandan projelerini tanıtırken, bir yandan da Artaş İnşaat’a gelen blok satış ve ortaklık teklifleriyle karşılaştıklarını söyledi. Çetinsaya, “Blok satış yapmayı düşünmüyoruz. Bu yerli müşterinin hoşuna gitmiyor. Ama yabancıyla ortaklıklar olabilir. Birkaç grup ortak proje için teklifler getirdi” dedi. Çetinsaya, Körfez bölgesinin Türkiye’deki projelere ilgisinin sürdüğünü vurgulayarak, geçen yıl 200 milyon lira değerinde 90 konutu fuarda sattıkları hatırlattı. Çetinsaya, bu yıl da benzer rakamlar beklediklerini kaydetti.