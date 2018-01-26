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    Vatandaş sıraya girdi... Valilik açıklama yapmak zorunda kaldı

    DHA
    26.01.2018 - 14:33 | Son Güncelleme:

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki harekâtı sürerken vatandaşların da gözü kulağı kahraman Mehmetçik'te... Vatandaşlar sınır hattındaki Mehmetçiğe yiyecekler, atkılar, bereler, hediyeler gönderiyor. Hatay Valiliği ise gelen koliler sonrası bir açıklama yaptı, vatandaşa teşekkür edildi. Açıklamada, "Aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz" denildi.

    Zeytin Dalı harekâtını yürüten Mehmetçiğe tüm yurttan destek yağarken, atkıdan bereye birçok giysi, yaprak sarmasından bala, kavurmadan mesir macununa kadar onlarca çeşit yemek yollanıyor.

    Hatay ve Kilis’e gönderilen bunca koli karşısında Hatay Valiliği bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Askerlere destek vermek için çalışan herkese teşekkür eden Hatay Valiliği açıklamasında: “Ülkemizin her köşesinden valiliğimizi arayan sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlarımız, harekâtta görev alan personele moral desteği vermek ve onların yanında olduklarını göstermek maksadıyla hediyeler ulaştırmak istemektedirler.

    Konu hakkında ilgili makamlarla yapılan üst düzey değerlendirmeler neticesinde, aziz milletimizin hamiyetperverliğinin her türlü takdirin üzerinde olduğu, ancak devletimizin gücü ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin mevcut imkânları ile Mehmetçiklerimizin bütün ihtiyaçlarının karşılandığı ve bugün itibarıyla herhangi bir ihtiyaçlarının bulunmadığı hususunu saygı ile halkımızın bilgilerine sunar, vatandaşlarımızın bu konuda göstermiş olduğu yoğun destek için teşekkürlerimizi ederiz" denildi.

     

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    Etiketler: Vatandaş , Mehmetçik , son dakika
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