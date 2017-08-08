Vatandaş olmayan konsere giremeyecek

İSVEÇ’in Karlskrona kentindeki donanma üssündeki konsere izleyiciler resimli ve geçerli kimlik kartlarını göstererek alınacak. Konser yerinin güvenli bölge kapsamında bir yer olduğunu, halkın elini kolunu sallayarak girebileceği bir yer olmadığını söyleyen üssün iletişim şefi Carolina Lorentzson Nilsson, konser dinlemek isteyen İsveç vatandaşı ile yabancı ülke vatandaşı arasındaki farkın ne olduğu yönündeki soruyu, “Güvenlik rutinlerimizi sürekli gözden geçirmek zorundayız. Dünyanın içinde bulunduğu durum de inceleme sonuçlarını etkileyen faktörlerden biridir” yanıtını verdi.

Konserin verileceği Karlskrona Deniz Üssünde daha önce izin verilen toplu turistik turlar, İsveç İstihbarat Örgütü’nün terör tehdidi düzeyini beş dereceli skalada üçten dörde yükseltmesi sonrasında durdurulmuştu.