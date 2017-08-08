MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>Vatandaş olmayan konsere giremeyecek

    Vatandaş olmayan konsere giremeyecek

    Ersin ARSLAN / STOCKHOLM, DHA
    08 Ağustos 2017 - 13:25Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 13:25

    İsveç’te bu ayın sonlarına doğru Donanma Orkestrası’nın vereceği konseri, sadece bu ülke vatandaşları izleyebilecek.

    İSVEÇ’in Karlskrona kentindeki donanma üssündeki konsere izleyiciler resimli ve geçerli kimlik kartlarını göstererek alınacak. Konser yerinin güvenli bölge kapsamında bir yer olduğunu, halkın elini kolunu sallayarak girebileceği bir yer olmadığını söyleyen üssün iletişim şefi Carolina Lorentzson Nilsson, konser dinlemek isteyen İsveç vatandaşı ile yabancı ülke vatandaşı arasındaki farkın ne olduğu yönündeki soruyu, “Güvenlik rutinlerimizi sürekli gözden geçirmek zorundayız. Dünyanın içinde bulunduğu durum de inceleme sonuçlarını etkileyen faktörlerden biridir” yanıtını verdi.
    Konserin verileceği Karlskrona Deniz Üssünde daha önce izin verilen toplu turistik turlar, İsveç İstihbarat Örgütü’nün terör tehdidi düzeyini beş dereceli skalada üçten dörde yükseltmesi sonrasında durdurulmuştu.

    Etiketler: isveç , Donanma Orkestrası , konser
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri