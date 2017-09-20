Vatandaş bu oyuna kanma

TBB’den yapılan açıklamada, şöyle denildi: “Vatandaşların kendilerini banka yetkilisi olarak tanıtan kişilerce arandıkları, ikna edildikten sonra kimlik ve kart bilgileriyle birlikte şifrelerin doğrudan veya tuşlama yoluyla istendiği, benzer bilgilerin bankalara ait telefon numaralarını taklit eden numaralardan gönderilen SMS, e-posta ve sosyal medya

mesajlarıyla da talep edildiği ve müşterilerin dolandırıldığı tespit edilmiştir. Müşterileri ikna etmek için promosyon verileceği, para iadesi yapılacağı, hesaplarındaki sorun olduğu, bu sorunların giderileceği ve bilgilerinin güncelleneceği gibi söylemler kullanılmaktadır.”

SAHTE İNTERNET SİTELERİ

Dolandırıcıların yaptığı aramaların ve işlemlerin bankaların sistemleri üzerinden gerçekleştirildiği izlenimi verildiğine dikkat çekilen açıklamada, müşterilerin, bankalara ait olmayan sahte internet sitelerine veya bilgi işlem sistemlerine yönlendirildiği vurgulandı. Açıklamada şu uyarılar yapıldı:

- Müşteriler kişisel bilgilerini, parolalarını, banka tarafından telefonlarına gönderilen şifreleri; telefonda sözlü olarak, tuşlayarak ya da farklı bir yolla asla paylaşmamalı, yönlendirildikleri internet sitelerinin bankalarına ait olduğunu kontrol etmelidir.

- Şüphe oluşması durumunda görüşme sonlandırılarak hızla bankaya bilgi verilmeli.

- Kişisel bilgiler, parolalar ve cep telefonuna gönderilen şifrelerin paylaşılmaması, olası bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması bakımından büyük önem taşımaktadır.