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    Vatan Şaşmaz'ın son yazışması ortaya çıktı

    Hürriyet Haber
    28 Ağustos 2017 - 17:41Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 17:42

    Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın dün geceye ait olduğu iddia edilen bir rezervasyon yazışması, mekanın sahibi tarafından paylaşıldı.

    Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Kandilli'de bir mekan için rezervasyona dair olduğu iddia edilen yazışması, söz konusu mekanın sahibi tarafından paylaşıldı.

    Vatan Şaşmazın son yazışması ortaya çıktı

    Etiketler: Vatan Şaşmaz , Filiz Aker , Cinayet , Rezervasyon
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