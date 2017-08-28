Vatan Şaşmaz'ın son yazışması ortaya çıktı

Beşiktaş'taki bir otelde Filiz Aker tarafından öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz'ın, Kandilli'de bir mekan için rezervasyona dair olduğu iddia edilen yazışması, söz konusu mekanın sahibi tarafından paylaşıldı.
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