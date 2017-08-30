MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp!

    Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde büyük ayıp!

    Hürriyet Haber
    30.08.2017 - 08:40 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 08:40

    Otel odasında korkunç bir cinayete kurban giden Vatan Şaşmaz’ı uğurlamak için sevenleri, oyuncu dostları ve yakınları Üsküdar Güzeltepe Birlik Cami’nde bir araya geldi.

    Tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar tepki çekti.

    Beşiktaş'ta lüks bir otelin 10'uncu katında eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz, Üsküdar Güzeltepe Birlik Camii’nde düzenlenen törenin ardından sevenlerinin gözyaşları ve alkışları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

    Öğle namazından önce dolmaya başlayan cami avlusunda kimi zaman yoğun ve meraklı kalabalık nedeniyle izdiham yaşandı.

    Özellikle ünlü oyuncuları yakından görmek isteyen ve tabut başında fotoğraf çekmek isteyen vatandaşlar nedeniyle tartışmalar yaşandı. Meraklı kalabalığın cenazeyi adeta film izler gibi seyrettiği görüldü.

    Etiketler: son dakika , haber , vatan şaşmaz , cinayet , cenaze , vatan şaşmaz'ın cenazesi , haberler
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri