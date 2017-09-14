Vatan Şaşmaz'ın anısına tepki çeken saygısızlık

İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.

Reklam filmi, izleyiciler tarafından fark edilirken, olaya sosyal sosyal medyadan tepki geldi. Ailenin konuyla ilgili yasam işlem başlatıp başlatmayacağı henüz bilinmiyor. (Akşam)