Vatan Şaşmaz'ın anısına tepki çeken saygısızlık

14.09.2017 - 10:30 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 10:31
İstanbul Beşiktaş'ta bir otelde Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın çektiği 'doğrudan satış' ile ilgili reklam filmi bazı kanallar tarafından tekrar gösterilmeye başlandı. Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen reklama tepki gösterildi.
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