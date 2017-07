Vatan Şaşmaz'ı 10 yıl önce dondurmuşlar gibi! Mesut Yar, Çocuklar Duymasın'ı yazdı

"Çocuklar Duymasın üçüncü sürümüyle yine zirvede yer aldı. Başından beri ilginç bir girişim olarak görüyordum. Kimi bit pazarına nur yağma olarak niteliyordu. Ben o kadar acımasız değildim ama bu denli bir özlemi de hesap edemedim...

Dizi Kanal D'de yayınlanan ilk bölümüyle tüm izleyici gruplarında tekrarıyla birlikte ilk iki sıraya oturdu. Yani iyi iş yaptı...

Benim gibi merak duygusu ağır basanlar, bir parça nostalji yapmak isteyenler, izleyecek bir şey bulamayanlar ve ilk kez izleyenlerle sosyal medyada da zirveyi kapan dizinin durumu bellidir.

Bu yazı açık ara önde kapar. Kış içinse, durduk yerde kahinlik yapmayalım

6 maddede Çocuklar Duymasın

'Haluk' o meşhur 'Taş Fırın Erkeği' imajını bir kenara koyup bir parça da siyasallaşarak 'milliyetçi muhafazakar' kimliğiyle öne çıkarıldı, bu bir!

'Meltem' ve diğer karakterlerde müthiş bir değişim yoktu, ama Vatan Şaşmaz zamanı 10 küsur yıl öncesinde dondurmuştu, bu iki!

Gözler en çok 'Havuç' karakterini aradı ama diziye yeni giren iki karakter dikkat çekti. Kemal Kuruçay'ın canlandırdığı 'Bilinçli Osman' ve Suzan Kardeş in hayat verdiği 'Çaycı Hüseyin'in annesi 'Kadriye' rolü bir parça havada kaldı, bu üç!

Birol Güven her daim iç içe olduğu sosyal medya ve eğitim sistemine sağlam giydirmelerde bulunarak gözle görülür bir hiza çalışması yaptı, bu dört!

Dizinin isminin hakkını verecek bir çocuk karakter ortalıkta yoktu ama karakterlerin çoğu 'kuşak farkından dolayı yanan devreleri' yüzünden çocuklaşmıştı zaten, bu beş!

Dekor sıcak bir sit com için çok soğuk kalmıştı. Acil bir renk çalışmasına ve bir parça da makyaj fırçasına ihtiyaç var, bu da altı!"

Mantık Sorusuyla İmtihan - Sarı Mikrofon