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    Vatan Şaşmaz'dan 'organik hoşaf' açıklaması

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 15:34Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 15:43

    Sosyal medyada gündeme oturan TRT Haber'deki girişimcilik programındaki 'organik hoşaf' projesiyle ilgili konuşan programın sunucusu Vatan Şaşmaz, "Problem hoşaf ismi, kulağa biraz komik gelmesinden dolayı mavraya gayet açık olması" dedi.

    TRT’de yayınlanan “Bir Fikrin mi Var” yarışmasında 'organik hoşaf’ projesi de finale yükselmişti. Yarışmayı ise 'hız ayarlayan kasis' projesi kazanmıştı. Sosyal medyada 'organik hoşaf'a yönelik eleştiriler üzerine Vatan Şaşmaz'dan da açıklama geldi. 'Best FM’de Ufuk Karcı’nın sunduğu Konuşan Türkiye programında konuya dair açıklamalarda bulunan programın sunucusu Vatan Şaşmaz, Türkiye’nin özellikle  sosyal medyada dalga geçme problemi yaşadığını söyledi, “Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceklerini, sosyal medyada fütursuzca konuşularak mavra yapılıyor. Maalesef birisi kırılır mı, saygı sınırını aşar mı?’ kimse bunu düşünmüyor” dedi.

    JÜRİ KENDİNDEN GAYET EMİNDİ...

    Vatan Şaşmaz, “Jüriye sordum. Tamam başarılı bir içecek… Bu içeceğin pastörize edilmeden bozulmadan raflarda saklanılabilmesi de gayet iyi… Ama emin misiniz diye. Kendilerinden gayet emindiler; ‘Hayır… Bu bir girişimcilik başarısıdır. Bu milli içeceklerimizden birini anlatmayı başarırsa, muazzam bir başarı elde eder’ dediler. Ama unutmamamak lazım. Bu programda sunulanlar bir icat, bir mucitlik hikayesi veya bir buluş ortaya çıkarma hikayesi değildir. Bu bir girişimcilik başarısıdır ve satacak bir ürün geliştirilmesidir" diye konuştu.

    Şaşmaz, "Alzheimer Çipi projesi Organik Hoşafa yenildi iddiaları doğru değil. Her ikisi de finale kalmıştır. Sonuçta finalde kazanan ise bambaşka bir proje olmuştur. Hız ayarlayan kasis projesi" dedi.

     'PROBLEM HOŞAF İSMİ, MAVRAYA AÇIK'

    Şaşmaz şöyle devam etti: Ben de en nihayetinde sunucuyum. Ama göyle bir olayda da sunucunun dövülmesi de hep gelenek. Ben buna alışığım. Ama şunu unutmamak lazım. Orada hayalleri kırılan bir gıda mühendisi kızımız var. İnsanların konuşurken, bunu da unutmamak lazım. Problem hoşaf ismi, kulağa biraz komik gelmesinden dolayı mavraya gayet açık olması.”

    TRTde düzenlenen programda organik hoşaf projesi finale kaldıTRT'de düzenlenen programda 'organik hoşaf' projesi finale kaldı

    Etiketler: Organik hoşaf , TRT , Vatan Şaşmaz
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