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    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

    İsmail BAYRAK / Fırat ALKAÇ / hurriyet.com.tr
    29 Ağustos 2017 - 11:45Son Güncelleme : 29 Ağustos 2017 - 13:22

    Pazar gecesi Beşiktaş'taki 5 yıldızlı bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından vurularak öldürülen sunucu Vatan Şaşmaz, son yolculuğuna uğurlanıyor.

    Haberin diğer fotoğrafları için tıklayın
    • Vatan Şaşmazın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..
    • Vatan Şaşmazın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..
    • Vatan Şaşmazın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..
    • Vatan Şaşmazın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..

    İstanbul'da Beşiktaş'taki Conrad Otel'de eski manken Filiz Aker tarafından 4 kurşunla sırtından vurularak öldürülen Vatan Şaşmaz'ın cenazesi yakınları tarafından Karacaahmet Gasilhanesi'nden alındı. Şaşmaz’ın cenazesi namazın kılınacağı Güzeltepe Birlik Camii'ne götürüldü. Şaşmaz'ın cenazesi öğle namazını müteakiben Güzeltepe Birlik Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilecek.      

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

    Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam, bir yandan 5 aylık hamile olduğu belirtilen gelini Yasemin Adalı'yı teselli etmeye çalıştı. Caminin avlusu namaza yaklaşık 1 saat kala dolmaya başlarken Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Şaşmaz ve eşi Yasemin Adalı’nın ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Anne Şaşmaz ile eşi Adalı burada bir sandalyede otururken gözyaşlarını tutamadıkları görüldü. (Fotoğraf: Fırat Alkaç)     

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

    MELİKE ÖCALAN:

    "Doğacak bebeğine Allah uzun ömürler versin. Artık o bize emanet. Hep birlikte büyüteceğiz onu. Vatan bunu hak etmedi. Duygumu anlatacak kelime bulamıyorum. 1 ay önce telefonla konuşmuştuk. Son konuşmasında da çocuk isteğini anlattı. Göremedi... Hepimizin başı sağolsun. "

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
    Cenazeye Şaşmaz'ın rol arkadaşı Pınar Altuğ da katıldı.

    YAŞAR ALPTEKİN:

    Çok fazla söylenecek bir söz yok. Ondan geldik, ona gideceğiz. Rabbim ona rahmet eylesin. Onun dışında söylenecek söz kalmıyor. Vatan çok nazik, naif bir insandı. Allah sevenlerine sabır eylesin.

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

    Vatan Şaşmaz'ın annesi Safiye Saydam oğlunun cenazesini beklerken güçlükle ayakta durabildi. (Fotoğraf: İsmail Bayrak)

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor

    Vatan Şaşmaz'ın 4 aylık hamile eşi Yasemin Adalı, cenaze namazının kılınacağı camiye geldi.  (Fotoğraf: İsmail BAYRAK)

    Son dakika: Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlanıyor
    Vatan Şaşmaz'ın yıllarca birlikte program sunduğu Melike Öcalan da cenazeye gelenler arasında... (Fotoğraf: İsmail BAYRAK)

     Görüntüler: Fırat ALKAÇ / hurriyet.com.tr

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    Etiketler: vatan şaşmaz , sunucu , filiz aker , cenaze
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