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    Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in öldüğü olaya yayın yasağı getirildi  

    DHA
    30.08.2017 - 20:49 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 21:08

    Beşiktaş'ta otel odasında ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz ile Filiz Aker'in öldüğü olaya ilişkin yayın yasağı getirildi.

    Beşiktaş'taki Conrad Otel'de ünlü sunucu ve oyuncu Vatan Şaşmaz, Filiz Aker tarafından silahla öldürülmüş, ardından da Aker'in aynı silahla intihar ettiği belirlenmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle olaya ilişkin görüntü ve haberlere yayın yasağı getirilmesini talep etmişti. 

    İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği, Başsavcılığın talebi üzerine Şaşmaz ve Aker'in öldüğü olaya ilişkin basın ve yayın yasağı getirilmesine karar verdi. Kararda şu ifadelere yer verildi; "Soruşturma kapsamında ya da başka bir şekilde çekilen görüntülerin yazılı ve görsel medya-basın yayın araçlarıyla farklı kişiler-kurumlar tarafından paylaşıldığı, bu durumun soruşturmanın gizliliğini ihlal edebilecek nitelikte olabileceği nedeniyle yayın yasağı kararı verilerek hem soruşturmanın yasanın ön gördüğü şekilde yürütülmesi hem de ölenlerin kamuoyunca bilinen şahıslar olaması, şüphelilerin yakalanmasının, irtibatlarının deşifre edilmesinin, olayın aydınlatılmasının engellenmesi dolayısıyla kamu düzeninin bozulması riskinin meydana geleceği dikkate alınarak basın ve yayın yasağı konulmasına...

     

    Etiketler: vatan şaşmaz , filiz aker , İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği
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