MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi telefonlarda... İşte son durum...

    Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi telefonlarda... İşte son durum...

    Çetin AYDIN / hurriyet.com.tr / ÖZEL
    29.08.2017 - 16:53 | Son Güncelleme: 29.08.2017 - 17:10

    İstanbul Conrad Otel’de Vatan Şaşmaz’ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker’le ilgili soruşturmada polis Şaşmaz ve Aker’in kilitli cep telefonlarına yoğunlaştı. Polis olay günü Aker’in yeğeni Dora Acar (Ercan) ve eşi dışında başka bir kişiyle görüşüp görüşmediğini belirlemek için kamera kayıtlarını incelemeye devam ediyor.

    Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, cinayet ve intiharla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

    Vatan Şaşmaz cinayetinin şifresi telefonlarda... İşte son durum...
    Şaşmaz’ın olay günü Aker’i telefonla aramadığı netleşirken, mesajlaşarak buluştukları değerlendirilerek, bu mesajların çözümü için telefonların kilitlerinin açılması için Siber Şube’nin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

    YAKINLARINDAN ŞİFRELER ÖĞRENİLEMEDİ

    Şaşmaz ve Aker’in görüşülen yakınlarından şuana kadar telefon şifrelerinin öğrenilemediği belirtildi.

    Siber Şube’nin şifreleri kırmak için çalışma yürüttüğü, sonuç alınamadığı takdirde iPhone telefonlar için Apple ile temasa geçilebileceği bildirildi.

    Aker’in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğuna yönelik bir bilgiye de ulaşamadı. Ablasına ait Şişli’deki adres üzerinden bulundurma ruhsatı alan Aker’in adres değişikliği durumunda bunu karakola bildirmesi ve tabancayı kutusuna koyarak karakoldan alacağı izinle kutusunda bildirdiği adrese götürebileceği belirtildi. Bu izin dışında tabancanın evden çıkartılamayacağı belirtildi.

    ELDİVEN VE KIYAFETLERİ İNCELENİYOR

    Aker’in olayda kullandığı Smith Wesson tabancanın Polis Kriminal Laboratuvarı’ndaki incelemesinin sürdüğü bildirilirken, Aker’in tabancayı ateşlediği sağ el ve taktığı eldiveni ile sol elinden alınan el svabı sonuçlarının da henüz belli olmadığı bildirildi. Aker’in giydiği kıyafetlerin de inceleme kapsamında barut izine bakıldığı belirtildi.

    Son dakika: Mezarlıkta büyük acı.. Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandıSon dakika: Mezarlıkta büyük acı.. Vatan Şaşmaz son yolculuğuna uğurlandı

    Vatan Şaşmazın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..Vatan Şaşmaz'ın cenaze töreni... Çok acı fotoğraflar..

    Vatan Şaşmazın cenazesinde sürpriz isim...Vatan Şaşmaz'ın cenazesinde sürpriz isim...

    Filiz Akerin cezaevindeki ağabeyi konuştu... Şok iddialarFiliz Aker'in cezaevindeki ağabeyi konuştu... Şok iddialar

    Son dakika: Vatan Şaşmaz cinayetinde telefondaki ayrıntı...Son dakika: Vatan Şaşmaz cinayetinde telefondaki ayrıntı...

     

     

    Etiketler: Vatan Şaşmaz , Filiz Aker , cinayet
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri