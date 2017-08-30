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    Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon bilmecesi

    Çetin AYDIN / hurriyet.com.tr / ÖZEL
    30.08.2017 - 16:34 | Son Güncelleme: 30.08.2017 - 16:43

    Conrad Otel'de Vatan Şaşmaz'ı öldürdükten sonra intihar eden Filiz Aker'le ilgili soruşturmada otelin güvenlik kamerası görüntüleri geriye doğru tek tek incelendi, daha önce Şaşmaz'ın otele gelerek Aker ile görüştüğü iddialarını doğrulayacak bir kayda rastlanmadı. Şaşmaz ve Aker'in telefonlarıyla ilgili de dikkat çeken önemli bir detay var. Polis odaya girdiğinde hem Vatan Şaşmaz hem Filiz Aker'in telefonu kapalıydı. Şaşmaz'ın cep telefonunun kendisi tarafından mı yoksa Aker tarafından mı kapatıldığı henüz netleştirilemedi.

    Vatan Şaşmaz cinayetinde polisin şu ana kadar 5 kişinin ifadesini aldığı ortaya çıktı. Şaşmaz ve Aker'in İphone cep telefonlarının tamamen kapalı olarak Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon bilmecesi
    bulunması nedeniyle kilitlerinin açılamadığı bildirildi.

    5 KİŞİNİN İFADESİ ALINDI

    -Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili soruşturmada 5 kişinin ifadesini aldı. Aker'in yeğeni Dora Ercan eşi ve otel personeli 3 kişinin ifadeleri alındı. Otel personeli, cesetlerin bulunması ile ilgili sorulara yanıt verdikleri, Dora Ercan ve eşinin de olaydan önceki tanıklıklarını anlattıkları belirtildi.

    -Polis soruşturma dosyasında, olayın nedeni olarak platonik aşk konusunun yer aldığını, maddi konularla ilgili bir bilgi bulunmadığını bildirdi.

    ŞAŞMAZ'IN DAHA ÖNCE OTELE GELDİĞİNE İLİŞKİN BULGU YOK

    -Vatan Şaşmaz'ın 21 Ağustos 2017 günü otele geldiği iddiaları ile ilgili polisin inceleme yaptığı, şu ana kadar yapılan kamera incelemesinde Şaşmaz'ın otele geldiğine yönelik bir bulguya ulaşılamadığı belirtildi.

    -Aker'in olayda kullandığı Smith Wesson tabancadan 5 merminin ateşlendiği, ateşlenmemiş bir merminin toplu şarjörde olduğu belirlendi. Polis, bu tabancada kurma ya da horozunu geri çekme olayının olmadığını, doğrudan tetiğe basıldığında ateşlenmesi nedeniyle bu tür olaylarda tercih edildiğini belirtti.

    -Aker'in iki eli ve tabancayı ateşlediği sağ elindeki eldivende barut izi bulunduğunu, eldiveni neden giydiğine yönelik yorumda bulunmanın güç olduğu belirtildi.

    POLİS ODAYA GİRDİĞİNDE TELEFONLAR KAPALIYMIŞ

    -Polis olayın yaşandığı odaya girdiğinde Aker'in ve Şaşmaz'ın cep telefonlarının tamamen kapalı olduğu, bu nedenle parmak iziyle açma seçeneğinin ortadan kalktığı belirtiliyor.

    ŞAŞMAZ'IN TELEFONUNU KİM KAPATTI?

    -Şaşmaz'ın cep telefonunun kendisi tarafından mı yoksa Aker tarafından mı kapatıldığının netleştirilemediği bildirildi. Telefonların şifrelerinin kırılması için Siber Şube'nin çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

    SİLAHI OTELE NASIL SOKTU?

    -Polis, Aker'in bulundurma ruhsatlı tabancayı otele nasıl soktuğu ile ilgili net bir bilgiye ulaşamadı. Aker'in tabancayı hediyelik bir eşya kutusu görünümündeki bir kutuyla, valiz içerisinde otel personelinin iyi niyetinden faydalanarak tabancayı sokmuş olabileceği değerlendiriliyor.

    Vatan Şaşmaz cinayetinde telefon bilmecesi

    Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Akerin yeğeninden şok iddialar...Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in yeğeninden şok iddialar...

    Etiketler: Vatan Şaşmaz , cinayet , Filiz Aker
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