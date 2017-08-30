Vatan Şaşmaz cinayetinde Filiz Aker'in yeğeninden şok iddialar...

Posta'nın haberine göre Dilek Bayer, Vatan Şaşmaz ile halasının 12 yıl önce tanıştıklarını söyledi, "Halam, Amerika’dan dönüp Polat Towers’dan ev aldı. Orada tanışıyorlar. 2.5-3 yıl kadar dolu dizgin bir aşk yaşıyorlar. Vatan ilk eşi ile evlendiğinde bile onu arıyordu, ‘Görüşelim’ diyordu. Halam ‘İstemiyorum’ derdi" iddiasında bulundu.

Bayer, aralarında para ilişkisi var mıydı? sorusu üzerine "Vatan küçük prens rolünde değildi! Zorla yapılan bir şey yoktu, ikisi birbirlerinden hoşlanıyordu. Vatan popüler adam, halam güzel kadındı. Halam Vatan yüzünden milyonlar kaybetti. Vatan “Borsa oynayalım, kazanacağız” demiş, parayı yanlış yönlendirmiş. Zaten en son olay günü otele çağırma sebebi bu. Verdiği 130 bin doları istemek" iddiasında bulundu.

Bayer "Halam onu öldürecek kadar tutkulu değildi. Ama para konusunda canı çok yandı. Halam deli ya da şizofren değil! Ancak politiktir. Yüzüne güler, sabırlıdır. Vaktini bekler" dedi.

'CİNAYETİ PLANLAMIŞTIR'

Bayer, "Halanız cinayeti planlamış mıdır?" sorusu üzerine "Evet, planlamıştır. 130 bin doları istemiş, “Gel helalleşelim” demiş. Vatan’a güveniyordu. Maddi manevi zarara uğramış herkes aynı şeyi yapar. Eşim beni aldattı, ben bile “Alayım bir silah; kendime de ona da sıkayım” diye düşündüm" dedi.

Bayer, "Halanız kaç kez evlendi" sorusuna "İlk eşi Yavuz Bey’di. Aydın Bey ise hayat arkadaşıydı" dedi.

SIFIRI TÜKETMİŞ

Bayer, 'parası bitmiş mi?' sorusu üzerine şu yanıtı verdi: Sıfırı tüketmiş! Ama otele borcu yoktu. Vatan’ın yeniden evlenmesini değil, parasını vermemesini hazmedemedi. Kendini enayi gibi hissetti, sömürüldüğünü düşündü.

Bayer, halasının Vatan Şaşmaz'a iş yapmak için para verdiğini, Şaşmaz'ın yanlış yatırım yapıp parayı kaybettiğini öne sürdü.

‘ÖLÜMÜM SÜKSELİ OLACAK’

■ Halanızın ‘Bir parti düzenleyeceğim, herkesi öldüreceğim’ dediği doğru mu?

Bu sözü Vatan için değil, kendini dolandıran bankacılar için söylemişti. “Canımı yakan insanları arkamda bırakmam, benim ölümüm de sükseli olacak, basit bir kadın değilim” derdi.

PARA HALAM İÇİN ÖNCELİKLİYDİ

Bayer, halası için paranın öncelik olduğunu belirterek "Halamın sayfiyede ev alma, amcamla orada yaşama hayalleri vardı. Para, halam için öncelikliydi. O yüzden hali vakti yerinde, zengin eşler seçti. Bana da “Politik ol iyi bir evlililik yap” derdi" yorumunda bulundu.

ELİ KAYMASIN DİYE ELDİVEN TAKMIŞTIR

■ Silah merakı var mıydı? O gün neden eldiven takmış?

Silah merakı yoktu, halamın ölümü yakındı; bunun gibi bir şey yaşanacağını biliyordum. Silahı da planlamıştır. Eldiveni de eli kaymasın, işi tastamam yapsın diye takmıştır.