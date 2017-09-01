Vatan Şaşmaz cinayeti soruşturmasında flaş gelişme! 'Sızma' sorgusu başladı

Başmüfettiş olay yerinde görev alan Beşiktaş İlçe Emniyet, Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro polislerinin ifadelerini aldıktan sonra, olay yerine giren 112 sağlık ekibinin ifadelerini alacak.

Baş müfettiş bu kapsamda İl Sağlık Müdürlüğü’ne yazı geçerek olay yerine giden sağlık ekibinin isim listesini istedi. Sağlık ekibinin ifadelerinin alınmasının ardından Conrad Otel’in görevlilerinin de ifadeye çağrılacağı belirtildi.



Şu ana kadar ifadeleri alınan polisler görüntünün sızması ile bir ilgilerinin olmadığını, olay yerindeki görevleri dışında bir faaliyetleri olmadığını söyledikleri belirtildi. Başmüfettişin ifade alma dışında soruşturmayı teknik boyutuyla da soruşturduğu, bu kapsamda görüntünün kriminal laboratuvarda incelendiği, görüntü ve ses analizinin yapıldığı, resmi dosyadaki görüntü ile benzerlik olup olmadığı ile ilgili karşılaştırma yapılacağı, tespit edilen sesler ile ifadesi alınan görevlilerin ses karşılaştırmasının da yapılacağı bildirildi. Yapılan ilk incelemede ise görüntünün cep telefonuyla çekildiğine yönelik ipuçlarına da rastlandı.



