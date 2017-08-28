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    Vatan Şaşmaz 8 Eylül'de orada olacaktı...

    DHA
    28 Ağustos 2017 - 21:33Son Güncelleme : 28 Ağustos 2017 - 21:33

    AYDIN’ın Germencik İlçesi’nde 8-9 Eylül’de yapılacak olan ’İncir Festivali’nin sunuculuğunu, İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz’ın yapacak olduğu ortaya çıktı.

    İstanbul Beşiktaş’ta bulunan bir otelde eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen ünlü oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz’ın, 8-9 Eylül’de Germencik’te yapılacak olan ve Hadise ile Aleyna Tilki’nin de katılacağı İncir ve Sanat Festivali’nde sunuculuk yapacağı ortaya çıktı. Şaşmaz’ı festivalde görecekleri için heyecanlı olan Germenciklilerÿsanatçının ölümü üzerine büyük üzüntü yaşadı.

    "ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Şaşmaz’ın ölümünden kısa süre önce sanatçı ile yazıştığını ve festivalde buluşacaklarını söyleyen Aydınlı Gazeteci Veysel Karahan, "Vatan Şaşmaz ile Ağustos ayı içerisinde hem telefonla görüştük hem de Whatsapp üzerinden mesajlaşmıştık. Ben Vatan ağabeyle 1 buçuk yıl önce tanışmıştım. En son Denizli’de bir program sonrasında sohbet etmiştik. Telefonla ara ara görüşürdük. Çok samimi, içten ve mütevazi bir kişiliği vardı. Ben haberi aldığımda çok üzüldüm. Kendisi 8-9 Eylül’de Aydın’a geleceğini söylemişti. Çok üzgünüm" dedi.

    Etiketler: vatan şaşmaz , incir , festival
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