'Vatan en son yeni dizisi için tıraşa geldi'

◊ Bu mesleğe nasıl başladınız?

- Sivas’ta doğdum, ilkokuldan beri berber dükkanından çıkmadım. Baba mesleğim bu. Babam da hâlâ tıraş etmeye devam ediyor. Küçükken okula gittikten sonra berber dükkanımıza gidip babama yardım ederdim. Yani mesleği izleyerek öğrendim. Bu hâlâ geçerli bir uygulama. Ustanı iyi ve dikkatli izlersen başarılı olabilir ve ustalaşırsın. Babam onu izlememi söylerdi. Ben de yetiştirdiğim gençlere “Beni izleyin, en iyi olmak için çok uğraştım” diyorum.



◊ Soyadınız da akılda kalan cinsten, farklı. Dudu ne demek?

- Dudu iyi dilli, güzel konuşan demek. Bilirsiniz, Tarkan da “Dudu” diye bir şarkı yaptı ve çok tuttu.



◊ Bu işte başarılı olmanın sırrı nedir?

- Öncelikle işinizi severek yapmalısınız. Sevmeden yaptığınız işlerden hiçbir fayda göremezsiniz. Ben mesleğime aşığım, her sabah kalkar dükkanımın başına gelirim. Mutlu bir ailem var. Oğlum bana geçenlerde şöyle dedi, “Baba sen nasıl patronsun, sabah erkenden gidiyorsun, seni evde göremiyoruz. Patronlar işe geç gidebilirler.” Ben de ona içimdeki meslek aşkından ve profesyonellik anlayışımdan bahsettim. Elemanlardan önce dükkana gelir, en geç ben çıkarım. Bu böyledir, hiç değişmez.





VATAN ŞAŞMAZ BAKIMLI BiR ERKEKTi

◊ Biraz da kitabınızdan konuşalım...

- Benim öyküm çocukluğumdan başlıyor. Açtığım dükkanlar, katıldığım eğitimler ve organizasyonlar... Renkli simalarla çalışıyorum ve geniş bir bilgim ve birikim var.

Onları aktardım okuyuculara, yaşanmış hikayeler ve olaylar var. Örneğin Vatan Şaşmaz...

Benim çok değerli bir müşterimdi. Kendisini çok sever ve bakardı. Bakımlı bir erkekti yani. En son tıraş olduğunda da yeni dizisi “Çocuklar Duymasın” için imaj çalışması yaptık. Bana “Eskiye dönmem lazım, eski saçımı ve imajımı istiyorum” dedi. Geldi ve yaptık.



◊ Vatan Şaşmaz nasıl biriydi...

Vatan çok iyi kalpli biriydi. Gerçek söylüyorum, herkese karşı nazikti. Bir de saatlere çok düşkün bir insandı, en sevdiği aksesuvar da saatti. Kısacası kendisi vefat edince kitapta vefatının ardından ona da yer ayırmak için matbaaya gittim ve kitabımın baskısını durdurdum. Baskıyı yeniledik.



◊ Aklınıza ilk gelen anılar neler Vatan Şaşmaz’la ilgili?

- Bakımına düşkündü, manikür pedikürünü ihmal etmezdi. En son geldiğinde çocuğu olacağı için çok mutluydu. Oyuncular yoğun oldukları için çok uzun sohbet etme şansımız olmuyor. Bizim son zamanlardaki genel muhabbetimiz çocuğu oluyordu.



◊ Vefat haberini nasıl aldınız?

- Biz o sırada ailece yemekteydik. Çocuklarım çok ağladı.

◊ Sorunları var mıydı, bahseder miydi?

- Hayır bahsetmezdi. O konuyu da ilk kez vefat ettiğinde öğrendim. Özelini anlatmazdı.

VAN DAMME’I TIRAŞ ETTİM

◊ Jean-Claude Van Damme ve Kevin Costner’ı da tıraş etmişsiniz. Sizi nasıl buldular?

- Ünlü organizatör Ahmet San yakın arkadaşım, onun sayesinde Van Damme ile tanıştım. Çeçenistan’a gittik, ben tüm iş aletlerimi, boyaları yanıma aldım.

Fakat boyanın rengini beğenmedi, Çeçenistan da malum çok gelişmiş bir yer değil, bir gün boyunca orada marketleri gezip boya aradım. Sonunda istediğimiz rengi bulup boyadık.



◊ Peki ya Kevin Costner?

- Yine Ahmet San aradı beni, “Kevin Costner burada çekime geldi, tıraş olacak, sen yapar mısın” dedi. “Tabii ki yaparım” dedim. Yalnız önce benden özgeçmiş istediler. Şaşırdım, işim zor diye düşündüm.

Meğer Costner benim yaptığım işleri merak etmiş. Bir de berberini tanımak, ona göre onunla sohbet etmek istemiş. Gittiğimde direkt “Benim için nasıl bir şey düşündün” dedi. Ben de kendi tarzıma göre tıraş yaptım.