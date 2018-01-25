Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Vatan Caddesi'nde inanılmaz kaza

    Vatan Caddesi'nde inanılmaz kaza

    AA
    25.01.2018 - 18:33 | Son Güncelleme:

    İstanbul Fatih'te seyir halindeyken damperi açılan kamyonun çarptığı trafik kamerası direği caddeye devrildi. Kaza nedeniyle bir süre kapalı kalan yol yapılan çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.

    Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine giden 34 SP 0127 plakalı hafriyat kamyonunun sürücüsü, önünde bir aracın durması nedeniyle ani fren yaptı.

    Sürücünün yanında oturan kişi, ani fren nedeniyle araç içinde savrularak, damperi kontrol etmeye yarayan kola temas etti. Bu sırada ilerlemeye devam eden kamyonun damperi kalkarak, yoldaki trafik kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

    Çarpma sonucu yıkılan direk, yola düştü.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araca sıkışan direğin demirlerinin çıkarılması için çalışma başlattı.

    Kaza nedeniyle Vatan Caddesi'nin Bayrampaşa istikameti bir süre trafiğe kapandı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından cadde yeniden trafiğe açıldı.

     

    Etiketler: kamyon , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri