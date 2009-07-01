Ingiltere Milli Takımının’da formasını giyen hatta zamanında bize de bir gol atmış olan Darius Vassell dün ankara’daydı. Her ne kadar transfer henüz gerçekleşmemiş olsa da (İmza atmasını dört gözle bekliyoruz) bu kariyerdeki bir oyuncuyu ankara’ya getirebilmek hele ki Ankaragücü’nün bunu başarması gerçekten mükemmel bir olay. Hiçbir haber sitesinde olmayan Ankaragücü taraftarının karşılama görüntüleri sadece amatör cep telefonları ile çekilmiş ve kişisel web sitelerinde bulunuyor. Koskoca ankara medyası bu olayı nasıl atlamış inanılır gibi değil. Böyle bir başarı adeta görmezden gelinmeye çalışılıyor. Bu oyuncuyu 4 büyüklerden birisi alsa canlı bağlantılar yapılır saniye saniye anlatılırdı herşey.
Bu arada diğer bir ironi ise Vassell gibi bir oyuncunun ankara’ya gelirken, galatasaray’ın sözleşmeli oyuncusu lincoln’ün hala kayıp olması. O zaman ne diyoruz Vassell In, lincoln Out.
Aydın Yılmaz
Mucizevi şampiyonluğun kazanıldığı sene Konyaspor’a 90+3 de attığı golle akıllarda kalan Aydın Yılmaz geçen sene adeta yokları oynadı. gazete sayfalarında çıkan; Bülent Uygun’un, “Verin Aydın’ı sezon sonuna kadar Arda yapayım”yada Abdullah Avcı’nın “Arda’dan bile daha yetenekli bir oyuncu” şeklindeki açıklamalarını okuyunca da bu Aydın bizim Aydın mı acaba demeden geçemiyor insan. galatasaray ve U21 maçlarında Aydın’ın vasatın üzerine çıkamayan performansı da bu kafa karışıklığını adeta ikiye katlıyor. Her ne kadar geçen yıl çok fazla forma şansı bulamasa da bu sene Rijkaard gibi bir şansı var. Barselona’da genç yaşlarına rağmen Bojan Krkiç ve Giovani dos Santos gibi genç oyuncuları şampiyonlar ligi maçlarında bile oyuna alan Rijkaard, Aydın’ın son şansı gibi görünüyor. Bakalım Aydın son atımlık barutunu nasıl kullancak.