Ingiltere Milli Takımının’da formasını giyen hatta zamanında bize de bir gol atmış olan Darius Vassell dün ankara’daydı. Her ne kadar transfer henüz gerçekleşmemiş olsa da (İmza atmasını dört gözle bekliyoruz) bu kariyerdeki bir oyuncuyu ankara’ya getirebilmek hele ki Ankaragücü’nün bunu başarması gerçekten mükemmel bir olay. Hiçbir haber sitesinde olmayan Ankaragücü taraftarının karşılama görüntüleri sadece amatör cep telefonları ile çekilmiş ve kişisel web sitelerinde bulunuyor. Koskoca ankara medyası bu olayı nasıl atlamış inanılır gibi değil. Böyle bir başarı adeta görmezden gelinmeye çalışılıyor. Bu oyuncuyu 4 büyüklerden birisi alsa canlı bağlantılar yapılır saniye saniye anlatılırdı herşey.

Bu arada diğer bir ironi ise Vassell gibi bir oyuncunun ankara’ya gelirken, galatasaray’ın sözleşmeli oyuncusu lincoln’ün hala kayıp olması. O zaman ne diyoruz Vassell In, lincoln Out.

Aydın Yılmaz