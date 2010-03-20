Varyap Meridian kazandÄ±rmaya devam ediyor

Ä°ÅžTE VARYAP MERÄ°DÄ°AN



DÃœNYADA 'GayrimenkulÃ¼n OscarlarÄ±' olarak bilinen International Property Awards'da Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Gayrimenkul Projesi ve 'En Ä°yi YÃ¼ksek Bina' Ã¶dÃ¼llerini alan BatÄ± AtaÅŸehir'deki Varyap Meridian, projeye gÃ¼venip lansman sÄ±rasÄ±nda alÄ±m yapanlara da kazandÄ±rdÄ±. Varyap Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, "Meridian'da rezidanslarÄ±n metrekare fiyatÄ± MayÄ±s 2009'dan bu yana yÃ¼zde 44 arttÄ±. Bizim stratejimiz proje baÅŸlangÄ±cÄ±nda alanlara yÃ¼zde 100 kazanÃ§ temin etmek" diyor.Â

TOPLU Konut Ä°daresi'nin (TOKÄ°) iÅŸtiraki Emlak GYO'nÄ±n hasÄ±lat paylaÅŸÄ±mÄ± modeliyle ihaleye Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± 107 dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k BatÄ± AtaÅŸehir arazisinde Varyap Meridian projesinin inÅŸaatÄ±na baÅŸlayan Varyap Ä°nÅŸaat'Ä±n YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ; "Varyap Meridian'da metrekare fiyatlarÄ±, satÄ±ÅŸa Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± MayÄ±s 2009'dan bu yana yÃ¼zde 44 arttÄ±. Bundan Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸimiz projelerde olduÄŸu gibi, 2010 sonunda bu oranÄ±n yÃ¼zde 100'leri bulacaÄŸÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor" dedi. Toplam 6 kulede 1500 konut bulunacak Varyap Meridian'da daha Ã¶nce 24'er katlÄ± 2 kule ile 45 ve 41 katlÄ± kulelerdeki konutlar satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Projede iÅŸletmesi uluslararasÄ± bir markaya verilecek 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otel, 50 bin metrekare kiralanabilir alana sahip iÅŸ merkezi, 20 bin metrekare ofis binasÄ± ve ticaret alanlarÄ± yer alacak.

60 katlÄ± A Blok, yeni kazanÃ§ fÄ±rsatÄ± sunacak

Ä°lk 19 katÄ±nda ofis, 20'nci kattan itibaren 60'Ä±ncÄ± kata kadar ise rezidanslar olacak A Blok'ta ve 34 katlÄ± ofis-otel bloÄŸunda satÄ±ÅŸa Haziran ayÄ± iÃ§inde baÅŸlanacak. 60 katlÄ± A Blok, tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Anadolu yakasÄ±nÄ±n en yÃ¼ksek binasÄ± olacak. Ãœst katlarÄ±nda Marmara Denizi ve Ä°stanbul BoÄŸazÄ± manzarasÄ± sunacak A Blok, 'Ã§ift Ã§ekirdek'ten oluÅŸacak. Varyap Meridian projesinde 40 metrekare stÃ¼dyo daireden 5 oda 1 salon daireye kadar, kat bahÃ§eli ve teraslÄ± seÃ§enekler sunuluyor. Projede 1500 daire, 450 farklÄ± kat planÄ±yla satÄ±ÅŸa sunuluyor.

Anadolu yakasÄ±nÄ±n cenneti

SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, "Emlak Konut GYO'nun satÄ±ÅŸÄ±nÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi, Varyap Meridian'la birleÅŸtirdiÄŸimiz 38 bin metrekare arsamÄ±zda da sosyal yaÅŸam, kÃ¼ltÃ¼r, eÄŸlence, spor, alÄ±ÅŸveriÅŸ ve geniÅŸ yeÅŸil alanlardan oluÅŸan bir cazibe merkezi oluÅŸturma planlarÄ± yapmaktayÄ±z. BurasÄ± tamamlandÄ±ÄŸÄ±nda Anadolu yakasÄ±nÄ±n cenneti olacak" ifadesini kullanÄ±yor.

YÃ¼zde 90'Ä± yeÅŸil alan

Ä°ÅŸ merkezi ve 5 yÄ±ldÄ±zlÄ± otelden oluÅŸan, toplam 80 bin metrekarelik inÅŸaat alanÄ±na sahip 34 katlÄ± kulede, ofislerin satÄ±ÅŸÄ±na Haziran ayÄ±nda baÅŸlanacaÄŸÄ±nÄ± bildiren SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, oteli, uluslararasÄ± bir zincirin iÅŸleteceÄŸini sÃ¶yledi. Varyap Meridian'Ä±n; TÃ¼rkiye'nin ilk bÃ¼yÃ¼k ekolojik karma projesi olduÄŸunu hatÄ±rlatan SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ; "Proje, toplam 107 bin metrekarelik (107 dÃ¶nÃ¼m) alanda hayata geÃ§iyor. Projenin yaklaÅŸÄ±k yÃ¼zde 90'Ä± yeÅŸil alandan oluÅŸacak. 107 dÃ¶nÃ¼mÃ¼n sadece 13 dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde inÅŸaat olacak" diyor.

'En iyi proje' Ã¶dÃ¼lÃ¼ne sahip

Varyap Meridian'da; 1500 konutun yer alacaÄŸÄ± 5 bloÄŸun alt kÄ±sÄ±mlarÄ±nda 100'e yakÄ±n dÃ¼kkan konumlandÄ±rÄ±ldÄ±. Projede her daire iÃ§in, dairenin bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne gÃ¶re 1 ya da 2 araÃ§lÄ±k kapalÄ± otopark bulunacak. KapalÄ± otoparklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra bisiklet park yerleri de mevcut. VARYAP Meridian, Ekim 2009'da 'Gayrimenkul'Ã¼n OscarlarÄ±' olarak bilinen dÃ¼nyanÄ±n en prestijli gayrimenkul yarÄ±ÅŸmasÄ± UluslararasÄ± Gayrimenkul Ã–dÃ¼lleri'nde (International Property Awards) Avrupa'nÄ±n En Ä°yi Gayrimenkul Projesi seÃ§ildi. SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ; "Varyap Meridian aynÄ± yarÄ±ÅŸmada; 'En Ä°yi YÃ¼ksek Bina' Ã¶dÃ¼lÃ¼nÃ¼ de aldÄ±. AyrÄ±ca Åžubat 2010'da dÃ¼nyadaki en prestijli gayrimenkul projelerini yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n beÄŸenisine sunan Ä°ngiltere'nin 1 numaralÄ± dergisi Overseas Living tarafÄ±ndan 'TÃ¼rkiye'nin En Ä°yi Gayrimenkul Projesi' seÃ§ildi" hatÄ±rlatmasÄ±nÄ± yapÄ±yor.

YÃ¼zde 40 enerji ve su tasarrufu ile yaÅŸarken de kazandÄ±racak

VARYAP Meridian'Ä±n mimarlÄ±ÄŸÄ±nÄ±, dÃ¼zenlenen yarÄ±ÅŸma sonucunda, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda farklÄ± tasarÄ±mlarÄ± ve yeÅŸil binalarÄ± ile tanÄ±nan iddialÄ± projelere imza atan dÃ¼nyanÄ±n sayÄ±lÄ± mimarlÄ±k bÃ¼rolarÄ±ndan RMJM (New York) ÅŸirketi Ã¼stlendi. Projenin tÃ¼m mÃ¼hendislik danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ise yine dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ yÃ¼ksek bina uzmanÄ± Ä°ngiliz kÃ¶kenli Buro Hoppold firmasÄ± gerÃ§ekleÅŸtiriyor. VARYAP Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ; "Proje kapsamÄ±nda uygulanan yenilikÃ§i sistemler, teknoloji ve LEED kriterlerinin saÄŸladÄ±ÄŸÄ± olanaklar, konut sahiplerine daha dÃ¼ÅŸÃ¼k aidat ve genel giderler olarak geri dÃ¶nÃ¼yor. TasarÄ±m aÅŸamasÄ±nda alÄ±nan Ã¶nlemler, Ã§evreci malzeme seÃ§imi ve atÄ±k yÃ¶netimi ile projede yÃ¼zde 40'a varan enerji ve su tasarrufu ile birlikte, proje sakinlerine yÃ¼ksek konforda minimum tÃ¼ketim maliyeti saÄŸlanacak" diye konuÅŸuyor.

VARYAP Meridian'da, her bloÄŸun giriÅŸ katÄ±nda geniÅŸ lobi alanlarÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± da sÃ¶yleyen SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ; "Cafe, fitness salonu, sauna, buhar odasÄ± ve soyunma odalarÄ±ndan oluÅŸan sosyal tesis, kapalÄ± ve aÃ§Ä±k havuzlarÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda; devasa rekreasyon alanlarÄ±yla Varyap Meridian, satÄ±n alÄ±nan kadar metrekareye hapsetmeyecek. BinalarÄ±n giriÅŸinde yer alan lobi alanlarÄ±, tÃ¼m ihtiyaÃ§larÄ±n giderilebilmesi ve keyifle zaman geÃ§irilebilmesi iÃ§in tasarlandÄ±" diyor.

www.varyapmeridian.com - Ã‡aÄŸrÄ± Merkezi: 0 216 444 40 30

Varyap, projelerinde mÃ¼ÅŸteriyi, Ã§evreyi ve Ã¼lke ekonomisini gÃ¶zetiyor

KRÄ°ZDE farklÄ±laÅŸmanÄ±n Ã¶nemi aradan geÃ§en 1.5 yÄ±lda iyice anlaÅŸÄ±ldÄ±. BÃ¼tÃ¼n dÃ¼nya gibi TÃ¼rkiye'de de gayrimenkul sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n olumsuz yÃ¶nde etkilendiÄŸini hatÄ±rlatan Varyap Ä°nÅŸaat YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, "Ä°nsanlar gayrimenkul alÄ±rken daha seÃ§ici olmak zorunda kaldÄ±, gÃ¼venli firma ve projelere yÃ¶neldi. Bu bakÄ±mdan sektÃ¶r, test edildi" diyor. Gayrimenkulde 4 unsurun her zamankinden Ã§ok Ã¶nem kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurgulayan SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, bunlarÄ± ÅŸÃ¶yle sÄ±ralÄ±yor:

1-GÃ¼ven: Ä°ÅŸi yapan firma ne kadar gÃ¼venilir, daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸler neler? Elindeki projelerin rantabilitesi ne? Bunlar daha Ã§ok araÅŸtÄ±rÄ±lmalÄ±.

2-Proje: Projeyi diÄŸerlerinden farklÄ±laÅŸtÄ±ran unsurlar neler? Ä°nsanlarÄ±n beÄŸenisini kazanacak ne gibi unsurlarÄ± iÃ§eriyor, yani kÄ±saca projenin mÃ¼ÅŸteriden kabul gÃ¶rmÃ¼ÅŸ olmasÄ± Ã§ok Ã¶nemli.

3-Lokasyon: Projenin ulaÅŸÄ±labilirliÄŸi Ã§ok Ã¶nemli. Rant getirisi ve etraftaki yapÄ±laÅŸma Ã¶nemli. Projelerin talep gÃ¶rmesindeki Ã¶nemli unsurlardan birisi de o bÃ¶lgenin gelecek 10 yÄ±lda hangi pozisyonda olacaÄŸÄ±nÄ±n bilinmesi.

4-Fiyat: YaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÅŸin fiyatÄ± ve Ã¶deme ÅŸartlarÄ±nÄ±n uygunluÄŸu bir diÄŸer konu.

VARYAP Ä°nÅŸaat'Ä±n, bu unsurlarÄ±n mÃ¼ÅŸteri tarafÄ±ndan irdelendiÄŸinin bilincinde olarak projeleri hayata geÃ§irdiÄŸini bildiren SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, "Projelerimizden yer alanlarÄ± biz, proje ortaÄŸÄ± gibi kabul ederek onlarÄ±n da kÃ¢r yapmasÄ±nÄ± saÄŸlayacak strateji oluÅŸtururuz. Projeye giriÅŸ Ã¶nceliÄŸinize gÃ¶re daha fazla kazanÃ§ saÄŸlama imkanÄ± sunuyoruz" diye konuÅŸuyor. VARYAP'Ä±n, talebi yÃ¼ksek tutmak iÃ§in insanlarÄ±n beklentisi olan konfor dÃ¼zeyi yÃ¼ksek, Ã§evre ile uyumlu ve son teknolojilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± projeler gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen SÃ¼leyman VarlÄ±baÅŸ, ÅŸunlarÄ± ekliyor:

'En mÃ¼kemmel'in peÅŸinde

"En mÃ¼kemmeli yapma gayreti iÃ§erisinde olduÄŸumuzu gÃ¶ren mÃ¼ÅŸterilerinin ilk tercihlerinden biri VARYAP oluyor. Biz de sadece kendimizi deÄŸil, mÃ¼ÅŸterilerimizi ve Ã§evreyi dÃ¼ÅŸÃ¼nerek TÃ¼rk ekonomisine katkÄ± saÄŸlayacak faydalÄ± ve verimli projeler oluÅŸturma gayreti iÃ§erisinde oluyoruz. Bu sektÃ¶rde LEED kriterleri (Enerji ve Ã‡evre TasarÄ±mÄ±nda Liderlik) konusunda da Ã¶ncÃ¼lÃ¼k yaparak, yaÅŸam alanlarÄ± oluÅŸturarak sektÃ¶rÃ¼n deÄŸiÅŸmesine Ã¶rnek olma gayreti iÃ§erisindeyiz. Ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±mÄ±z konsept ve yaÅŸam alanlarÄ± Ã¼lkemize, ilimize ve bÃ¶lgemize prestij kazandÄ±rma onurunu taÅŸÄ±maktadÄ±r. UluslararasÄ± yarÄ±ÅŸmalarda aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Ã¶dÃ¼ller yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÅŸin doÄŸruluÄŸunu ispat eden belgelerdir."

Fiyatlar 225 bin liradan baÅŸlÄ±yor

VARYAP Meridian'da metrekare fiyatlarÄ±, ilk satÄ±ÅŸa Ã§Ä±kÄ±lan MayÄ±s 2009'dan bu yana yÃ¼zde 44 arttÄ±. Varyap; bundan Ã¶nce gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi projelerde olduÄŸu gibi, 2010 sonunda bu oranÄ±n yÃ¼zde 100'leri bulacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor. Daireler Mart ayÄ±nda 225 bin TL ile 1 milyon 209 bin TL aralÄ±ÄŸÄ±nda fiyatlardan satÄ±lÄ±yor.

BÃ¶lge daha da deÄŸerlenecek

TOKÄ°'nin projelendirdiÄŸi BatÄ± AtaÅŸehir Finans Merkezi; Halkbank, Ziraat BankasÄ±, VakÄ±fbank, SPK, BBDK gibi kuruluÅŸlarÄ±n taÅŸÄ±nmasÄ±yla bÃ¶lgeye daha da deÄŸer kazandÄ±racak. Ä°nÅŸaatÄ±na 2010 yÄ±lÄ± iÃ§erisinde baÅŸlamasÄ± planlanan finans merkezi, bÃ¶lgeye 20 bin ek nÃ¼fus saÄŸlayacak. Bu finans kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n bÃ¶lgeye taÅŸÄ±nmasÄ±yla, BatÄ± AtaÅŸehir'in cazibe merkezi haline gelmesi, emlak piyasasÄ±nda da bÃ¼yÃ¼k artÄ±ÅŸlar olmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Varyap Meridian'da, anlaÅŸmalÄ± bankalar Halkbank, VakÄ±fbank ve Akbank; 1000 TL tahsis komisyonu alÄ±yor. Varyap Meridian mÃ¼ÅŸterilerine ÅŸu Ã¶deme alternatifleri sunuluyor:

- YÃ¼zde 1'i peÅŸin yÃ¼zde 75'i banka kredisine ek olarak geri kalan yÃ¼zde 24'lÃ¼k kÄ±sÄ±m yÃ¼zde 0.90 aylÄ±k faiz oranÄ±yla, 24 aya kadar Varyap vadesi,

- YÃ¼zde 40'Ä± peÅŸin kalan yÃ¼zde 60'lÄ±k kÄ±sÄ±m yÃ¼zde 0.90 aylÄ±k faiz oranÄ±yla Varyap vadesi,

- En dÃ¼ÅŸÃ¼k kredi vadesi (100 bin TL iÃ§in) 12 ay, yÃ¼zde 0.44'ten baÅŸlayan faiz oranÄ± ile 8 bin 574 TL taksitle.

Karadeniz'in en modern alÄ±ÅŸveriÅŸ merkezi 75 milyon dolar yatÄ±rÄ±mla yazÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± aÃ§acak

VARYAP Ä°nÅŸaat, ÅŸimdiye kadar 4 milyon metrekarelik inÅŸaat gerÃ§ekleÅŸtirdi. Åžu anda inÅŸaatÄ± devam eden projelerin toplam inÅŸaat alanÄ± yaklaÅŸÄ±k 1 milyon 350 bin metrekare. VARYAP Ä°nÅŸaat, BatÄ± AtaÅŸehir'deki Varyap Meridian'Ä±n dÄ±ÅŸÄ±nda; birÃ§ok dev projenin inÅŸaatÄ±nÄ± da Ã¼stlendi:

- Trabzon merkezde bulunan eski Tekel binasÄ±nÄ±n 50 bin metrekarelik alanÄ±nda kurulacak ve 10 sinema salonu, Ã§ocuk oyun alanÄ±, 110 maÄŸaza, 26 cafe ve restoran barÄ±ndÄ±racak VarlÄ±baÅŸ AVM ile Karadenizâ€™in en modern yaÅŸam merkezine toplam 75 milyon dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. EylÃ¼l ayÄ±nda aÃ§Ä±lacak olan VarlÄ±baÅŸ AVM, 800 araÃ§lÄ±k kapalÄ± otopark, 4 bin metrekarelik hipermarketi ile Trabzonâ€™a yeni soluk verecek. VarlÄ±baÅŸ AVM, Trabzon-AtatÃ¼rk MeydanÄ±'na 1 kilometre uzaklÄ±kta. AlÄ±ÅŸveriÅŸ merkezinin kiralanabilir alanÄ± 25 bin metrekare.

- 20 bin metrekare alana sahip Trabzon Belediye Hizmet BinasÄ± da, VarlÄ±baÅŸ AVMâ€™nin bitiÅŸiÄŸinde Varyap tarafÄ±ndan inÅŸa ediliyor.

Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k adalet sarayÄ±

- Avrupaâ€™nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k adalet sarayÄ± Avrupa YakasÄ± Adalet SarayÄ± da bu yÄ±l erken teslim edilecek.

- Varyap Ä°nÅŸaat'Ä±n Ankara'da yapÄ±mÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± DanÄ±ÅŸtay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Hizmet BinasÄ± ve TekirdaÄŸ Ceza infaz Kurumu KampÃ¼sÃ¼, 2012'de teslim edilecek.

'Aslantepe' 29 Ekim'de teslim

- GalatasaraylÄ±larÄ±n heyecanla beklediÄŸi ve 'Aslantepe' dediÄŸi Seyrantepe StadÄ± ve Spor Kompleksi'nin inÅŸaatÄ±nÄ± da Varyap, bu yÄ±l 29 Ekim'den Ã¶nce tamamlayacak.