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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Varyap Meridian Grand Tower

Varyap Meridian Grand Tower

23.11.2010 - 16:52 | Son Güncelleme:

Varyap Meridian’ın 61 katlı kulesi Varyap Meridian Grand Tower’daki stüdyo ile 5+1 arasındaki dairelerin satış fiyatları 307.000 TL’den başlıyor.

Türkiye’nin en yüksek binası Varyap Meridian, “yüzde 100 prim vaad ediyor”

İstanbul’un yeni finans merkezi Batı Ataşehir’de inşa edilen LEED kayıtlı Türkiye’nin ilk ve tek yeşil karma konut projesi olan Varyap Meridian, hızla gelişen Ataşehir’in yıldızı parlayan projesi olarak dikkati çekiyor. Türkiye’nin en yüksek binası Varyap Meridian, şimdiden daire sahiplerine “yüzde 100 prim vaad ediyor.”

Yükseklikleri 20 ile 61 kat arasında değişen beş rezidans kulede 1.500 konut, 50 bin metrekarelik kiralık alana kurulan bir iş merkezi, 20.000 metrekarelik ofis binası ve işletmesi uluslararası bir markaya verilmesi planlanan 5 yıldızlı bir otel ile kongre ve konferans salonlarıyla ile Varyap Meridian’ın konumlandığı 107 bin metrekarelik alanın yaklaşık yüzde 85’i yeşil alandan oluşurken, binalar bu alanının 13 bin metrekaresi üzerinde inşa ediliyor.

Daire fiyatları 307 bin TL’den başlıyor
Üç etapta tamamlanacak Varyap Meridian’da ilk etap daireler, sahiplerine 2011 yılının son çeyreğinde, ikinci etap daireler ve Varyap Meridian Grand Tower’da ise 2012’nin ikinci yarısından itibaren teslim edilecek. Varyap Meridian, tamamlandığında, dairelerin en az yüzde 100 prim kazanması bekleniyor.

Varyap Meridian’ın 61 katlı kulesi Varyap Meridian Grand Tower’daki stüdyo ile 5+1 arasındaki dairelerin satış fiyatları; 307.000 TL ile 2.070.000 TL arasında değişiyor. Varyap Meridian'da yüzde 1 peşinat ve yüzde 75 banka kredisine ek olarak, geri kalan yüzde 24’lük kısım aylık 0,44 faiz oranıyla Varyap vadesiyle kredilendiriliyor.

Varyap Meridian projesinin B, C, D ve E bloklarında ise sütudyo ile 4+1’ler 236 bin TL ile 1.354.000 TL'ye satılıyor. 100 bin TL'lik örnek ödeme planına göre, aylık taksitler 1.299 TL'den başlıyor. 120 ay vadede yüzde 0,80 faiz uygulanıyor veya yüzde 50 peşinatla, kalan yüzde 50’lik kısmı aylık 0,44 faizle vadelendiriliyor.

Kat bahçeleri ile doğa eve taşınıyor  
Avrupa’nın en iyi gayrimenkul projesi Varyap Meridian’ın, geçtiğimiz günlerde satışa sunulan, 61 katla Türkiye’nin ilk yeşil gökdeleni Varyap Meridian Grand Tower’daki dairelerin yüzde 80’inde, 5-24 m² arasında değişen büyüklükte kat bahçeleri yer alıyor. 38 teraslı daire bulunan Varyap Meridian Grand Tower’da, teras büyüklükleri 4 – 65 m² arasında değişiyor.

Açık ve kapalı havuzlar, spor salonları, sauna, buhar odaları, fitness salonu ve SPA’sı ile her türlü spor aktivitesini içinde barındıran Varyap Meridian’da yaşayan daire sahiplerine, ek bir ödeme yapmaksızın, her türlü aktiviteden yararlanma imkanı sunuluyor. Fitness salonunun en önemli özelliği, sakinlerin yaz aylarında açık havada spor yapmalarına olanak sağlayan geniş bir teras alanında tasarlanması.

Akıllı bina uygulamaları ile yaratılan farklar
Varyap Meridian projesinde, ortak alanlardaki elektriğin bir kısmının rüzgâr türbini ve güneş paneli gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanarak giderlerde büyük bir tasarruf yapılması hedefleniyor. Akıllı bina uygulamaları ile de, ısıtma-soğutma-havalandırma, sıhhî tesisat, elektrik ve güvenlik altyapıları en son teknolojiye göre inşa ediliyor. Tasarım aşamasında alınan önlemler, çevreci malzeme seçimi, atık yönetimi ve elektriğin bir kısmının rüzgar ve güneşten enerjisinden yararlanılarak üretilmesiyle, projede yüzde 40’a varan enerji ve su tasarrufunun yanı sıra, proje sakinlerine yüksek konfor ve minimum tüketim maliyeti sağlaması planlanıyor. Projeyi yeşil bina sınıfına sokan en önemli detayların başında ise, atık maliyetlerinin yüzde 50-90 arasında azaltılması, yüzde 30 oranında su tasarrufu sağlanması ve CO2 salınımının yüzde 35 azaltılması hedefleniyor.

360 derece İstanbul seyri  
Varyap Meridian’da geniş lobi alanlarında; toplantı salonları, kafe ve restoranlar bunuyor. Daire sakinleri İstanbul’un panaromik manzarasına hakim son kattaki özel tasarımlı Executive Lounge’da İstanbul’u en yüksekten seyredebilecekler. Bilardo masaları, oturma ve TV alanları, çocuk oyun alanı, kuaför ve yönetim ofisinin yer alacağı lobi alanında, daire sakinleri, misafirlerini ağırlayabilecekleri gibi komşularıyla sohbet edebilecek ya da günün maçını birlikte izleyebilecekler. Varyap Meridian’da, özellikle yüksek katlı binalarda giderek azalan komşuluk ilişkilerini canlandırmayı hedefleyen geniş lobi alanları, binada yaşayanların sosyal bir ortam yaratarak komşuluk ilişkilerinin gelişmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.

Proje ayrıca otopark mimarisiyle, enerji tasarrufu ve konforu bir arada sunuyor. 2.30 – 2.70m kat yüksekliğiyle standart otoparklara göre daha geniş ve yüksek olan Varyap Meridian otoparkları, kat yükseğiyle de araç sahiplerine kullanım kolaylığı getiriyor.

14 farklı ulustan 150 kişilik bir ekibin hayal gücü ve emeği ile İstanbul’un geleceğe dönük simgelerinden biri olmaya aday projesi Varyap Meridian,  İstanbul’un Anadolu Yakası’ndaki kalbi Ataşehir’de bir tasarım hikayesi oluşturuyor.

27 Kasım’da dünyanın en iyisi olmak için yarışacak
2010 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri’nde Türkiye’nin En İyi Mimarisi, Türkiye’nin En İyi Yüksek Bina Mimarisi, Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Web Sitesi, Avrupa’nın En İyi Mimarisi ve Avrupa’nın En İyi Yüksek Bina Mimarisi olmak üzere, beş kategoride birden ödül alan Varyap Meridian, 27 Kasım’da Londra’da yapılacak “dünyanın en iyileri”nin seçileceği turda, “En İyi Mimari” ve “En İyi Yüksek Bina Mimarisi” olmak üzere, iki kategoride Avrupa’yı temsilen yarışacak.

Herald Tribune, New York Times, CNN International ve Fransa’nın en yüksek tirajlı ve dünyanın en itibarlı günlük haber gazetelerinden Le Monde’da haber konusu olan Varyap Meridian, geçtiğimiz yıl da Uluslararası Gayrimenkul Ödülleri 2009 yarışmasında “Avrupa’nın En İyi Gayrimenkul Projesi” ve “En İyi Yüksek Bina” ödülünü almıştı. Bu yıl ise İngiltere’nin 1 numaralı dergisi Overseas Living Magazine tarafından “Türkiye’nin En İyi Gayrimenkul Projesi” ödülünü alırken, İtalya/Milano’da yapılan, Avrupa’nın en önemli ödüllerinden biri olan “Gayrimenkul Ödülleri/Real Estate Awards”da “Avrupa’nın En İyi Akıllı Şehir Projesi/Best European Smart City Scheme” ödülünün sahibi olmuştu. Varyap Meridian, iki yılda Avrupa’dan gelen dokuz ödülün sahibi oldu.

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