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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Advertorial>Varmiarttiran.com, online ihaleyle araç sahibi yapıyor.

Varmiarttiran.com, online ihaleyle araç sahibi yapıyor.

25.09.2015 - 10:37 | Son Güncelleme:

İkinci el araçlarda haftada dört gün ihale fırsatı!

Araç satın almak veya yenilemek isteyenlerin yeni adresi varmiarttiran.com, üye olan kullanıcılarına online ihale yoluyla güvenilir ikinci el araçlara sahibi olma fırsatı sunuyor. Sitede her Pazartesi, Salı, Perşembe ve Cuma günü saat 10:30’da açılan ihalelere katılan varmiarttiran.com üyeleri, onlarca araca, uygun fiyatlarla sahip olma şansını yakalıyor. varmiarttiran.com üyeleri, gerçek zamanlı interaktif ihale takip ekranı aracılığıyla, tüm ihale sürecini canlı olarak takip edebiliyor ve istedikleri aracın ihalesine katılarak teklif verebiliyor. İstanbul içindeki üyelerine kapıya teslim avantajı sunan site, “garantili ekspertiz raporu” ile aracın kullanımı ve yaşına göre normal aşınma, yıpranma, kaza veya dış faktörler nedeniyle oluşan arıza, sorun ve hataları tespit edip, üyelerine bilgi veriyor. Raporda belirtilmemiş bir hata bulunması durumunda, kullanıcı isterse aracı iade edebiliyor.

Üyeler hiçbir işlemle uğraşmıyor.
Kazanılan aracın işlemleri tamamen varmiarttiran.com tarafından yürütülüyor. Üyelerin tek yapmaları gereken gönderilen vekalet örneğini noterden tasdik ettirerek varmiarttiran.com’a mail ya da faks ile göndermek ve araç ödemesini yapmak. Satış işlemleri tamamlandıktan sonra evraklar kargo ile üyelere ulaştırılıyor. Böylece noterde zaman kaybı olmadığı gibi sıkıcı prosedürlerle uğraşmak durumunda kalınmıyor.

Türkiye’de bir ilk: Ücretsiz nakliye hizmeti
İstanbul içindeki üyeler için ücretsiz çekici hizmeti var. Türkiye’de ilk defa uygulanan bu hizmetle üyeler vekalet ve ödemelerini varmiarttiran.com’a ulaştırdıktan sonra araç, çekici ile adrese teslim ediliyor.

Güvenilirliği garantili
Garantili ekspertiz raporuyla ihaleye sunulan aracın geçmişiyle ilgili garanti veriliyor. Ayrıca yedek anahtar garantisiyle aracın ikinci anahtarı da mutlaka teslim ediliyor.

Müşteri hizmetleri
varmiarttiran.com, araç alımından sonra her türlü soruya cevap bulmak isteyen üyelerini, rahatça ulaşabildikleri ve her konuda destek alabilecekleri müşteri hizmetleriyle buluşturuyor.

Uygun kredi koşulları ve kolay sigorta imkanı
varmiarttiran.com üyeleri, istedikleri her yerden en çok seçenekle, bütçelerine en uygun sigorta poliçesini, bilgisayar başından kalkmadan rahatça satın alabiliyor. Üyeler, her aracın ayrıntılı özel sayfasının ortasındaki menüde yer alan “Sigorta” sekmesi üzerine tıklayarak ayrıntılı bilgi sahibi olabiliyor. varmiarttiran.com üyeleri, beğendikleri araç için taşıt kredisi başvurularını, ING Bank’a, site üzerinden güvenli bir şekilde yapabiliyor. Üyeler, ING Bank şubelerini ziyaret ederek, seçtikleri araç için kullanacakları kredi tutarı ve diğer şartlar hakkında profesyonel destek alabiliyor.

Mobil uygulamalar yayında!
Kullanıcıların, cep telefonu ve diğer mobil cihazlardan varmiarttiran.com’a üye olup aktif ihale kataloğunu takip ederek, ihalelere katılmasına olanak sağlayan Android ve iOS tabanlı mobil uygulamalar, Google Play ve App Store’da yayında!

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