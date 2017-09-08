Varlık Fonu sil baştan

YAKLAŞIK 1 yıl önce kurulan Varlık Fonu’nda sürpriz bir gelişme yaşandı ve Başkan Mehmet Bostan görevinden alındı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Varlık Fonu’nda hedeflenen sürecin olmadığını belirterek, Fon’un yeniden yapılandırılacağı mesajını verdi. Bostan’ın yerine vekaleten Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Himmet Karadağ atandı.

Varlık Fonu’nun kurulmasına ilişkin yasa geçen yıl ağustosta çıkarıldı. Özelleştirme İdaresi Başkanı Mehmet Bostan’ın Varlık Fonu başkanı olarak atanmasına ilişkin karar 2 Kasım 2016, yönetim kurulu üyeliklerine Yiğit Bulut, Kerem Alkin, Himmet Karadağ ve Oral Erdoğan’ın Kurul üyeliğine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım’ın imzaladığı karar da 19 Ocak 2017’de alındı. Türkiye’nin büyümesine yüzde 1.5 katkı sağlaması beklenen Varlık Fonu bu aşamadan sonra kamuoyu tarafından dikkatle takip edilmeye başlandı. Varlık Fonu’nun faaliyete geçmesi için 3 yıllık strateji planlarının yürürlüğe girmesi gerekiyordu. Strateji planları uzun zamandır hayata geçmedi.

‘BAŞBAKAN ADIMINI ATTI’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan ziyareti öncesi yaptığı açıklamada Bostan’ın görevden alınmasına ilişkin soru üzerine, fonda hedeflenen, arzulanan bir sürecin olmadığını söyledi. Varlık Fonu’nun, Başbakan Binali Yıldırım’a bağlı olduğunu, Cumhurbaşkanı olarak kendisiyle bir bağlantısı olmadığını anlatan Erdoğan, “Ama biz Başbakan ile de istişarelerimizi yaparak bu konuda kararımızı alırız. Başbakan da ben de bu gelişmeleri gördük. Böyle yürümeyeceğine karar verdik. Bu karar neticesinde de ‘bu adımın atılması isabetlidir’ dedik. Başbakan da bu konuda adımını attı. ‘Hayırlı olsun’ diyeceğiz. Çünkü Varlık Fonu’nu bizim yeniden reorganize etmemiz şart. Onun da adımını, inşallah Kazakistan sonrası Başbakan ile değerlendirip, atacağız” ifadelerini kullandı.

40 MİLYAR DOLARI YÖNETİYOR

TÜRKİYE’nin büyümesine katkı sağlamak amacıyla 19 Ağustos 2016 tarihli 6741 sayılı yasa ile 26 Ağustos 2016’da kurulan Türkiye Varlık Fonu’nun işleyişine yönelik Bakanlar Kurulu kararı da 17 Ekim 2016 tarihinde yayımlandı. Sadece Fon başkan ve üye atamaları yapılabildi. Fon başkanlığından ayrılan Mehmet Bostan’ın daha önce yaptığı açıklamalara göre Fon’un aktif büyüklüğü 200 milyar dolar ve 40 milyar dolarlık da varlık değeri bulunuyor. Fon şimdiye kadar Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) ile mutabakat anlaşması imzaladı. İslam Kalkınma Bankası’nın alt kuruluşu ICD ile de çerçeve anlaşması imzalamıştı.