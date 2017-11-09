Varis tedavisinde gelinen son nokta: “venablock”

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Varis üzerinde yapılan tedaviler son 10 yıl içinde çok gelişmiştir. Öncesinde genel anestezi altında yapılan variköz damarların cerrahi kesi yoluyla çıkarılması ameliyat sonrası ağrı ve en az 1 gün hastanede yatış sonrasında uzun süre çorap kullanımı, kontroller gibi zorlukları ve çıkarılan damar bölgesinden nadiren akciğere pıhtı atması gibi riskler nedeniyle terk edilme aşamasına gelmiştir. Bunun üzerine lazer, radyofrekans gibi hasta için biraz daha konforlu fakat anestezi gerektiren ve yapılırken yanma, ağrı gibi şikayetler yapabilen hastanede en az 1 gün yatış gerektiren işlemler geliştirilmiş ve halen günümüzde de çoğu merkezde uygulanmaktadır. Fakat varis tedavisi geliştirilmeye devam etmiştir ve bugün gelinen en son nokta da “VenaBlock”dur.
VenaBlock, varis için benzersiz ve üstün bir tedavi sunmaktadır. Bu tedavide hasta aynı gün içinde yatırılır ve 1 saatte işlem yapılarak hasta taburcu edilir. Üstelik 1 gün sonrasında çorap dahi giymesine gerek yoktur. Anestezi almadığı gibi, ağrı duymaz. Herhangi bir iz bırakmaz. Bu yöntemde ultrason eşliğinde küçük bir iğneyle cyanoacrylate tutkal variköz (işlevsel olmayan) damarları kapatmak için kullanır. Yapılan işlem 10-15 dakika sürer ve hasta ayağa kalkarak evine yürüyerek, araba kullanarak gider.
Bu tutkal güvenli “tıbbi yapıştırıcı” olarak uzun yıllar vücudun diğer bölümlerinde kullanılmıştır. Ancak son zamanlarda varis için kullanılabilir hale gelmiştir. Olumsuz hiçbir kısa ve uzun vadeli yan etkisi olmadığı ve son derece güvenli olduğu gösterilmiştir.
Lazer veya radyofrekans gibi diğer endovenöz prosedürlerin aksine, VenaBlock geniş hacimli anestezi gerektirmez, hastaların çoğunda iğne giriş yerine yapılacak tek bir enjeksiyon lokal anestezi yeterlidir ve hasta normal günlük faaliyetlerine hemen geri dönebilir.
Kısaca eski varis tedavilerine kıyasla ağrısız, acısız, yangısız ve çok daha üstün bir tedavi yöntemidir.
arpanetmedya.com'a katkıları için teşekkürler.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün