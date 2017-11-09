Varis tedavisinde gelinen son nokta: “venablock”

Varis üzerinde yapılan tedaviler son 10 yıl içinde çok gelişmiştir. Öncesinde genel anestezi altında yapılan variköz damarların cerrahi kesi yoluyla çıkarılması ameliyat sonrası ağrı ve en az 1 gün hastanede yatış sonrasında uzun süre çorap kullanımı, kontroller gibi zorlukları ve çıkarılan damar bölgesinden nadiren akciğere pıhtı atması gibi riskler nedeniyle terk edilme aşamasına gelmiştir. Bunun üzerine lazer, radyofrekans gibi hasta için biraz daha konforlu fakat anestezi gerektiren ve yapılırken yanma, ağrı gibi şikayetler yapabilen hastanede en az 1 gün yatış gerektiren işlemler geliştirilmiş ve halen günümüzde de çoğu merkezde uygulanmaktadır. Fakat varis tedavisi geliştirilmeye devam etmiştir ve bugün gelinen en son nokta da “VenaBlock”dur.

VenaBlock, varis için benzersiz ve üstün bir tedavi sunmaktadır. Bu tedavide hasta aynı gün içinde yatırılır ve 1 saatte işlem yapılarak hasta taburcu edilir. Üstelik 1 gün sonrasında çorap dahi giymesine gerek yoktur. Anestezi almadığı gibi, ağrı duymaz. Herhangi bir iz bırakmaz. Bu yöntemde ultrason eşliğinde küçük bir iğneyle cyanoacrylate tutkal variköz (işlevsel olmayan) damarları kapatmak için kullanır. Yapılan işlem 10-15 dakika sürer ve hasta ayağa kalkarak evine yürüyerek, araba kullanarak gider.

Bu tutkal güvenli “tıbbi yapıştırıcı” olarak uzun yıllar vücudun diğer bölümlerinde kullanılmıştır. Ancak son zamanlarda varis için kullanılabilir hale gelmiştir. Olumsuz hiçbir kısa ve uzun vadeli yan etkisi olmadığı ve son derece güvenli olduğu gösterilmiştir.

Lazer veya radyofrekans gibi diğer endovenöz prosedürlerin aksine, VenaBlock geniş hacimli anestezi gerektirmez, hastaların çoğunda iğne giriş yerine yapılacak tek bir enjeksiyon lokal anestezi yeterlidir ve hasta normal günlük faaliyetlerine hemen geri dönebilir.

Kısaca eski varis tedavilerine kıyasla ağrısız, acısız, yangısız ve çok daha üstün bir tedavi yöntemidir.

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