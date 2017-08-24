“Varis, kabızlıktan dolayı oluşur mu?” sık sorulan sorulardan birisidir. Varis, estetik bir problem gibi görünse de aslında bacaklarda ağrı, kramp ve şekil değişikliğine neden olan ciddi bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yatkınlığı olan insanlarda daha sık görülmektedir. Varis de hemoroid de aslında toplardamar genişlemesidir. Karın içi basıncın artması, kronik kabızlık, ıkınma hemoroid yani basur ve varis oluşumuna neden olmaktadır.





VARİS VE HEMOROİDDE AĞRI

Varis ve hemoroidde ağrı oluşur. Hemoroidde toplardamar genişlemesi makat bölgesinde olurken variste toplardamar genişlemesi bacaklarda meydana gelir. Genişleme olduğu için kirli kan bu bölgelerde birikir ve ilerleyen dönemde ağrı yapar. Hemoroid hastalarında makat bölgesinde ağrı olurken variste bacaklarda ağrı meydana gelir. Halka arasında damar çatlaması denilen ince kılcal damarlar bir bölgede lokalize olarak artmışsa, o alanda ağrı, kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir. Varisi veya hemoroidi olan hastalarda bazen ağrının şiddeti çok artar, bacakta gözle görülen bir kızarıklık ve sertlik olabilir. Bu durumlarda genellikle damarın içinde pıhtı gelişmiştir, pıhtının boşaltılması ve/veya varisli damarların acil tedavi edilmesi gerekir.





VARİS VE HEMOROİD TANISI

Varis ve hemoroid tanısı ayrı ayrı şekillerde konulur. Hemoroid tanısı sadece muayene ile konulabilirken varis tanısı sadece muayene ile konulamaz. Bacakta ağrı ve kramplar olan hastada varisli damarlar her zaman dışarıdan görülemez. Ağrı, kramp, bacaklarda yorgunluk hissi, yanma, kaşıntı hissedilebilir. Bazen hastaların ilk bulgusu ayak bileği düzeyinde görülen venöz ülserler olabilir. Sıkıntılı bacakların konusunda uzman bir Radyolog tarafından Ayakta Bilateral Venöz Doppler Ultrason ile değerlendirilmesi ile venöz yetmezlik değerlendirilebilir. Dışarıdan görülen varislerin hangi damarlarla ilişkili olduğu tespit edilir. Venöz yetmezliğin derecesi belirlenir. Venöz harita çıkarılarak yapılacak işlemin ne olduğuna karar verilir. EVLA ( EndoVenözLazerAblasyon) ve/veya köpük skleroterapi yapılıp yapılmayacağı, işlem süreleri ve sonrasında ne yapılacağı hakkında hastaya bilgi verilir. Tüm bunların sonucunda maliyet hakkında da hasta bilgilendirilir.

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