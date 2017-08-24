Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
“Varis, kabızlıktan dolayı oluşur mu?” sık sorulan sorulardan birisidir. Varis, estetik bir problem gibi görünse de aslında bacaklarda ağrı, kramp ve şekil değişikliğine neden olan ciddi bir toplardamar hastalığıdır. Genetik yatkınlığı olan insanlarda daha sık görülmektedir. Varis de hemoroid de aslında toplardamar genişlemesidir. Karın içi basıncın artması, kronik kabızlık, ıkınma hemoroid yani basur ve varis oluşumuna neden olmaktadır.
VARİS VE HEMOROİDDE AĞRI
Varis ve hemoroidde ağrı oluşur. Hemoroidde toplardamar genişlemesi makat bölgesinde olurken variste toplardamar genişlemesi bacaklarda meydana gelir. Genişleme olduğu için kirli kan bu bölgelerde birikir ve ilerleyen dönemde ağrı yapar. Hemoroid hastalarında makat bölgesinde ağrı olurken variste bacaklarda ağrı meydana gelir. Halka arasında damar çatlaması denilen ince kılcal damarlar bir bölgede lokalize olarak artmışsa, o alanda ağrı, kaşıntı ve kızarıklığa neden olabilir. Varisi veya hemoroidi olan hastalarda bazen ağrının şiddeti çok artar, bacakta gözle görülen bir kızarıklık ve sertlik olabilir. Bu durumlarda genellikle damarın içinde pıhtı gelişmiştir, pıhtının boşaltılması ve/veya varisli damarların acil tedavi edilmesi gerekir.
VARİS VE HEMOROİD TANISI
Varis ve hemoroid tanısı ayrı ayrı şekillerde konulur. Hemoroid tanısı sadece muayene ile konulabilirken varis tanısı sadece muayene ile konulamaz. Bacakta ağrı ve kramplar olan hastada varisli damarlar her zaman dışarıdan görülemez. Ağrı, kramp, bacaklarda yorgunluk hissi, yanma, kaşıntı hissedilebilir. Bazen hastaların ilk bulgusu ayak bileği düzeyinde görülen venöz ülserler olabilir. Sıkıntılı bacakların konusunda uzman bir Radyolog tarafından Ayakta Bilateral Venöz Doppler Ultrason ile değerlendirilmesi ile venöz yetmezlik değerlendirilebilir. Dışarıdan görülen varislerin hangi damarlarla ilişkili olduğu tespit edilir. Venöz yetmezliğin derecesi belirlenir. Venöz harita çıkarılarak yapılacak işlemin ne olduğuna karar verilir. EVLA ( EndoVenözLazerAblasyon) ve/veya köpük skleroterapi yapılıp yapılmayacağı, işlem süreleri ve sonrasında ne yapılacağı hakkında hastaya bilgi verilir. Tüm bunların sonucunda maliyet hakkında da hasta bilgilendirilir.
arpanetmedya.com'a katkılarından ötürü teşekkürler.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün