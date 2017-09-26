'Vardiya', Venedik'te Türkiye'yi temsil edecek

Küratörlüğünü Kerem Piker’in üstleneceği Vardiya adlı proje, bir buluşma, karşılaşma ve mimari üretim programı ve mekânsal düzenleme önerisi olarak Venedik Bienali’nde yer alacak. Vardiya, Bienl süresince belirlenen lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sergileri gezmeleri, atölye çalışmaları ve katılımcıların bireysel üretimleriyle süreç içinde büyüyen ve gelişen bir sergi içeriği oluşturulması hedefleniyor. Vardiya’nın seçilmesinin sebepleri arasında, zaman içinde değişecek dinamik ve etkileşimli bir süreç tasarımı içermesi, uluslararası katılıma imkan vermesi, yetkin ve özgün mekânsal bir kurgu içermesi gösterildi.