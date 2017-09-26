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    'Vardiya', Venedik'te Türkiye'yi temsil edecek

    Hürriyet Haber
    26.09.2017 - 15:54 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 15:54

    26 Mayıs – 25 Kasım 2018 aralarında gerçekleşecek Venedik Bienali 16. Uluslararası Mimarlık Sergisi’nde yer alacak Türkiye Pavyonu’nda yer alacak proje Seçici Kurul tarafından belirlendi.

    Küratörlüğünü Kerem Piker’in üstleneceği Vardiya adlı proje, bir buluşma, karşılaşma ve mimari üretim programı ve mekânsal düzenleme önerisi olarak Venedik Bienali’nde yer alacak. Vardiya, Bienl süresince belirlenen lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin sergileri gezmeleri, atölye çalışmaları ve katılımcıların bireysel üretimleriyle süreç içinde büyüyen ve gelişen bir sergi içeriği oluşturulması hedefleniyor. Vardiya’nın seçilmesinin sebepleri arasında, zaman içinde değişecek dinamik ve etkileşimli bir süreç tasarımı içermesi, uluslararası katılıma imkan vermesi, yetkin ve özgün mekânsal bir kurgu içermesi gösterildi.

    Etiketler: kitap sanat , Venedik Bienali , Mimarlık
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