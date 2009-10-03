VAR MISIN YOK MUSUN BEŞİKTAŞ?

Zaten olması gereken bir sonuç için tebriklerinizi sunarsanız bu sefer karşı taraf “lütuf” olarak değerlendirir, olmaz…Bu takım istikrarsız bu sene yapacak bir şey yok gibi…



Moskova’nın ardından taraftarın haklı tepkisi birilerini (!) ürkütmüş olmalı ki Beşiktaş maça hızlı başladı. Bugün de devam eden tepki taraftarı ikiye böldü, tirübünlerin karışmasına sebep oldu, aynı zamanda da oyunun konsantrasyonunu bozdu. Taraftar haklı mı? Sonuna kadar. İlk yarıda Nobre bizleri bir an için de olsa heyecanlandırdı ama; ama işte… Bu ama Fink ve Bobo için de geçerli.



Sezonun başından beri hepimizin eleştirdiği milyonluk Tabata bugün kelimenin tam anlamıyla takımını “kurtardı”.

SEYCAN AKSU YAZIYOR

Ancak bu kurtarmada Tabata’nın tek rolü şansının yaver gitmesi ve karambolden bir gol atmasıydı. Bu nedenle asla göklere çıkartmayı düşünmüyorum. Bence O’na Demirören ve Denizli teşekkür etsin. Eee ne de olsa boyunlarındaki urganı bir nebze de olsa genişletti. Rüştü’ye gelirsek eğer; Moskova maçında ne düşünüyorsam o..Fikrim değişmedi, değişmeyecek… Kendisini “iyi” haliyle hatırlamak istiyorum…Bu arada Nouma’yı hepimiz özlemişiz. Belki de bizi hiç bıktırmadığı içindir…Bakalım bu galibiyet Beşiktaş’ın üzerindeki “ölü toprağı” nı atmasını sağlayabilecek mi? Yoksa ağzımıza bir parmak bal çaldıklarını zannedip tökezlemeye devam mı edicekler? Bekleyip görücez. Benim umudum yok, kızmayın bana yok işte kaybettim inancımı… Çok erken de demeyin. Ne demişler “Balık baştan kokar”…Umarım ben yanılırım…