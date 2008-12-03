Var mısın? Yok musun?

Gökmen Avcı yazıyor

Büyük ikramiyelerden birincisi Şampiyonlar Ligi’ne katılmaktı. Böylece hem kasamız dolacak, hem de içeride ve dışarıda kaybetmeye başladığımız “Avrupa Fatihi” söylemlerimizi tekrar kazanacaktık. Ama olmadı. Üstelik Steaua Bükreş gibi bir takıma elenerek.

Büyük ikramiyelerden ikincisi, Süper Lig Şampiyonluğu. Henüz çok erken olabilir ama, 13 haftada alınan 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet, gelecek için pek ümit vermiyor. Bu tabloya bakarsak, şampiyonluğa oynayan bir takımdan çok, orta sıraları hedefleyen bir Anadolu takımı görüntüsünde. lider ile aramızda 4 puan olması bizi yanıltmasın. Zirvede 5 puan içinde 6 takım var. Hem de iyi takımlar.

Bizim için üçüncü büyük ikramiye, Fenerbahçe’yi yenmektir. Sonuç. 4-1’lik mağlubiyet. Diyecek hiç bir şey yok.

Tabii ki bu sırada, küçük ikramiyeli kutular da açılmıyor değil.

Gelelim bu akşam açılacak kutu için olan düşüncelerimize. UEFA Kupası grup maçlarının ilk ikisini kazanınca, hayallere dalıverdik. O mutlulukla, çoğumuz hesap yapmadan gruptan çıkmayı garantilediğimizi düşündük. Ama gerçek böyle değilmiş. Metalist mağlubiyetiyle, durumun aslında ne kadar vahim olduğunu gördük.

Bu akşam Galatasaray kaybetmezse, gruptan çıkmayı başarıyoruz. Kaybedersek, o zaman 2 maçın sonucu önem kazanıyor. Birincisi bu akşamki Metalist – Olympiacos maçı. Metalist’in yenilmemesini isteyeceğiz. Metalist’in galibiyeti veya maçın berabere bitmesi durumunda Galatasaray üst tura geçecektir. Olympiacos kazanırsa son haftadaki Olympiacos – Hertha maçının sonucu önem kazanacak. O maçtan çıkacak beraberlik ve Metalist’in galibiyetiyle Avrupa defterimiz kapanabilir.

Galatasaray’ın bu sezon ligde ve Avrupa kupalarında aldığı istikrarsız sonuçlardan dolayı, akşamki maçın sonucu hakkında öngörüde bulunmak çok zor. Bu akşamki kutu açılıp içindekini görünce, inşallah, AH, VAH demeyiz.

Bu arada, açılan kutulardan büyük ikramiyeler çıktıkça, HAMDİ BEY’in, PARDON, TARAFTARLARIN SKIBBE’YE OLAN TEKLİFİ AZALIYOR. GENÇ TEKNİK DİREKTÖRÜMÜZÜN EVİNE ELİ BOŞ DÖNMESİNİ İSTEMEYİZ...