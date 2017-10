Var mı bizden çirkini ormanda!

Afrika antilobu, benekli sırtlan, sarkık yanaklı akbaba, Afrika domuzu, Marabu kuşu. İnanmazsanız yakından bakın, her biri birbirinden çirkin görünüşlü beş hayvan. Ne işleri mi var, çocuklar için yazılmış bir kitapta? Öyle ya; parlak yeleleriyle ihtişamlı aslanlar, narin kuğular, sevimli koalalar falan dururken; nereden çıktı bu, dünyaya bezgin gözlerle bakan, yüzlerinden siğiller fışkıran, kemikleri sayılan, yeleleri fırça gibi dikilmiş, gıdıları buruş buruş sarkmış bu tuhaf mahlukat?

Güzellikleriyle göz alan Afrika hayvanlarının arasından ortaya çıkıveriyor, aralarına katılan her bir yeni ‘çirkinle’ birleşe birleşe ‘Çirkin Beşli’ sürüsünü oluşturuyorlar. Kötü kokularına, hantal yürüyüşlerine eşlik edecek bir de şarkı tutturuyorlar: “Çirkiniz biz, çirkin beşliyiz/Herkes tabanları yağlar bizi görünce/Dudakları uçuklar yakınımıza gelince/Çirkiniz biz, çirkin beşliyiz...”

Ama durun, işin aslı öyle mi? Bu beşli gerçekten de çirkin mi? Hem çirkinlik, kime göre, neye göre ölçülüyor ki? Afrika antilobunun minik yavrusuna sorun bakalım bir, ya da sarkık yanaklı akbabanınkilere; onlar ne diyecek anne-babaları olan bu ‘beşli’ hakkında? “Beneklerinizi de siğillerinizi de kıllarınızı da seviyoruz”... dediklerini duyuyoruz, yavrulara kulak verince...



Axel Scheffler ve Julia Donaldson



Okul öncesi çağındaki çocuklar için handiyse istisnasız harikalar yaratan bir ikiliden; Julia Donaldson ile onun eserlerine müthiş çizimleriyle eşlik eden Axel Scheffler’dan daha az şaşırtıcı bir hikâye beklemek tuhaf kaçardı zaten. Başta efsanevi ‘Yayazula’ (Gruffalo) ve ‘Zogi’ (Zog) olmak üzere, milyonlarca küçük çocuğa harika arkadaşlar kazandıran ikili, bu kez de -aslında çocuklardan çok büyüklere- ters köşe yapan küçük bir öykü anlatıyor. İkilinin, Türkçede İş Bankası Kültür Yayınları etiketi ve Ali Berktay çevirisiyle okuduğumuz son kitabı ‘Çirkin Beşli’ güzellik-çirkinlik ayarlarımızla oynuyor. ‘Çirkin’ ifadesini kötü bir ‘sıfat’ olmaktan çıkarıp, çocuk okurların gözünde ‘normalleştiriyor’, kitap. Bedenin güzelliğinin kutsandığı bir dünyada, çocuklara ve büyüklere, farklı bir orman masalı anlatıyor.

Okuduktan sonra yanınızdaki ufaklığa, kitabın sonundaki beşli hayvan sürülerinden (Büyük Beşli, Küçük Beşli, Utangaç Beşli, Çirkin Beşli) hangilerini en çok sevdiğinizi sormayı atlamayın derim; gelecek yanıtlar şaşırtıcı olabilir. Kitabın yaratıcılarına minik bir itirazı da not edelim: Hayvanları seyredilesi bir tür olarak kabul edip, turistik objelere çeviren ‘safari’nin bahsi, kitabın bu en sonundaki ekte dahi olsa, hiç geçmeseydi keşke.

ÇİRKİN BEŞLİ

Julia Donaldson

Resimleyen: Axel Scheffler

Çeviren: Ali Berktay

İş Kültür Yayınları, 2017

32 sayfa, 25 TL.