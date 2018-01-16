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    Van’da kar tatili

    İHA
    16.01.2018 - 17:34 | Son Güncelleme:

    Van’da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 17 Ocak’ta tatil edildi.

    Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

    Etiketler: Kar Tatili , Okul
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