Van’da kar tatili

Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.
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