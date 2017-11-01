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    Van'da gece yarısı korkutan deprem... Son depremler

    İHA
    01.11.2017 - 01:12 | Son Güncelleme:

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Van'ın Muradiye ilçesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00:11'de merkezi Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Aşağı Argit Mahallesinde 3,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 derinliğinde meydana gelen depremde can ve mal kaybı yaşanmazken, vatandaşlar kısa süre panik yaşadı.

    TÜRKİYE'DEKİ SON DEPREMLER

    Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz. 

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    Etiketler: son depremler , Türkiye
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